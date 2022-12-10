普丁計畫長期侵略！談「烏克蘭和解」耗時困難：對西方已失去信任

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁今年2月底侵略烏克蘭後，戰事持續至今已邁入第10個月，與原先俄軍指揮官所預計的持續幾個星期後獲勝的計畫背道而馳，且俄軍已被迫撤退了數個月。對此，普丁在談話中坦承「和解進程」恐怕相當困難且耗時，也表示他對西方已經失去信任，他聲稱「特別軍事行動」正在計劃中。

根據《衛報》、《路透社》，普丁於當地時間9日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行記者會，他表示雖然俄羅斯與美國情報機構之間的聯繫雖仍在持續，但俄羅斯對西方幾乎已經完全失去信任，而這恐怕導致烏克蘭問題的最終解決將更難達成，他同時對未能徹底執行明斯克協議表示遺憾。

明斯克協議為俄羅斯所支持的烏東分裂勢力於2014、2015年與烏克蘭政府產生衝突時，由俄羅斯、法國、德國斡旋所達成的停火與憲法改革協議。

在飽經一系列戰事逆轉後，普丁愈來愈傾向將他9個多月以來對烏克蘭的入侵行徑，視為一場保衛俄羅斯、與咄咄逼人的「西方國家群體」對抗的戰鬥。

▲普丁5日視察橫跨俄羅斯與克里米亞半島的克赤海峽大橋。（圖／路透）

普丁表示，「事實證明，沒有人會履行所有的明斯克協議。其目的只是向烏克蘭提供武器，讓烏克蘭做好敵對行動的準備。在這樣的聲明之後，問題就出現了，如何談判、談判什麼，是否有可能與某人談判，以及其承諾在哪裡。」

報導指出，普丁似乎正為烏克蘭的持久戰爭作準備，他聲稱軍事行動可能是一個「長期過程」，因為目前戰事已邁入第10個月，且俄軍已被迫撤退了幾個月。普丁表示，他的軍事行動將按計畫進行，「一切都很穩定」。

普丁在記者會上喝著酒，他誓言要繼續打擊烏克蘭的能源網絡，這些攻擊行動將讓數百萬人在冬季來臨之際陷入寒冷與黑暗。烏克蘭官員透露，俄軍8日砲擊烏克蘭東部頓涅茨克州的整個前線，且砲轟烏克蘭各地關鍵基礎設施，導致數百萬人在冬季缺水，且沒有取暖、天然氣與照明設施。

另外，普丁在談話中再度提及俄軍所帶來的核武威脅與核戰爭的可能性。

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