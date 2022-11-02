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生人迴避！林口今下午「路祭送煞」　路線、時間曝光…家長怕爆

▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者陳以昇攝）

記者朱祖儀／綜合報導

新北市林口區上個月14日發生一起車禍，一輛大貨車轉彎時不慎撞死一名婦人，今（2）日下午死者家屬舉辦路祭送煞儀式。一名網友就分享儀式時間和路線，提醒民眾記得迴避一下，不要觀看儀式，以免被煞到。但文章曝光後，就有不少家長擔心，「那時間學生剛好下課欸」。

原PO在臉書「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，死者家屬在今日下午3點開始辦理路祭送煞儀式，路線將從林口路124巷底出發，先左轉竹林路，接著右轉竹林一路，再右轉文化一路，接著在中華路、文化北路一路直行，於寶林路右轉並行經嘉寶，最終抵達瑞平海邊火化，希望民眾迴避這些路段，也不要觀看儀式，注意自身安全。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

▲林口將舉行路祭儀式。（圖／翻攝自Facebook／林口大家庭LinKou-Family）

文章曝光後網友紛紛表示，「這種儀式不是南部才有，而且都是晚上才進行，下午時段文化北路很多車輛人員經過，並不一定會在社團看到訊息」、「下午？我以為這個儀式都是晚上」、「怎麼沒提起告知」、「祭祀祭拜乃人們的傳統習俗文化，但是在完成了心靈上的慰藉之後，道路工程也需要改善，否則事故會一再發生」、「應該晚上比較好吧，白天最好沒人經過」、「我以為只有彰化才有這種儀式」、「第一次聽到林口有這個習俗」。

也有家長擔心，「在放學時間經過校區，這樣好嗎」、「有事先通知學校嗎？學生打掃或下課、放學時間會看到」、「下午課後班、課後社團的學生下課放學回家，很難不看到吧」、「經過國小門口？如遇到下課時間不就一堆小朋友在看」。

事實上，路祭是早年流傳下來的習俗，類似彰化沿海的「送肉粽」儀式，主要是為了除煞避邪。儀式舉行時大多都會封路舉行，法師會在路口灑下冥紙，還有鍾馗掃路壓煞，路祭期間應該生人迴避，附近居民也要緊閉門窗。

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