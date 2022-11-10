青埔詐團虐囚跳樓者竟未被發現？　社群熱議找真相

▲青埔詐團虐囚跳樓死者未被發現？社群熱議。（圖／擷取自社群臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

駭人聽聞的中壢區青埔與淡水詐騙集團虐囚殺人重大刑案，經新北警方破獲後，針對囚禁32名求職者的中壢區青埔某大樓，竟發生一名被囚者無法忍受施虐跳樓死亡被棄屍，過程中大樓保全和住戶竟渾然不知？連日來受到青埔社群熱議並傳言，被囚者跳樓未被發現，係因人掉到二樓露台，致社區保全和當地警方未被通報！

社群網友留言表示，「一個人從樓上11樓跳下來死亡，會沒有人發覺然後屍體還被這些壞人運走，這個社區的人全都XX了嗎？簡直不敢相信！」、「是很扯。但是這個社區才剛完工，根本沒幾戶完成裝潢入住。那個露台戶也還沒入住。」、「沒人入住他們怎麼進去清理屍體？那間的物業都在睡嗎？」、「門禁不嚴，才會變成這樣」。

「不可思議是人掉落在二樓露台，是怎麼把大體運走的？難不成是垂降搬走的嗎？」、「住戶真可憐 房價打折了」、「希望警方持續關注這件事情，不要讓詐騙集團逍遙法外！ 也希望桃園市政府重視青埔的治安問題！」、「台灣是我們的；中壢是我們的，大家一起守護，別讓詐騙、吸毒、飆車…繼續下去」、「政府只再乎選票，其他隨便管管…」、「年輕人只是想找份工作，性命就這樣失去了」…

自稱是案發大樓的住戶在社群表示，「建案才剛交屋不久而已，入住的人還不多，大多在裝潢，重點是建商遲遲不召開區權人會議，所以這段時間就是「建商代管」…