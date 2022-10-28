男百貨公司跳樓！21歲女大生「遭當場砸中」慘爆頭　堆疊臥倒中庭

記者鄭思楠／綜合報導

廣州暨南大學一名21歲女大生9月30日逛百貨公司，坐在椅子上休息時，不幸被一墜樓的男子當場砸中爆頭。現場照片顯示，兩人堆疊臥倒中庭，女孩倒地昏死，頭部大量出血。就醫後她確認胸腰椎骨折，神經嚴重受損，雙下肢癱瘓。父親為了給女兒治病，近日在網上發起了籌款，引發外界關注。

據《極目新聞》報導，父親日前在網上發文求助稱，他的獨生女今年21歲，成績優異，在高校暨南大學人文學院廣告專業就讀，明年即將畢業。

他表示，「今年9月30日，女兒和同學在商場裡的椅子上休息，誰知禍從天降，一個中年男子墜樓砸中了女兒，致女兒頭皮裂傷，胸腰椎骨折，神經嚴重受損，雙下肢癱瘓，當晚緊急進行了長達8小時的連夜手術。時至今日，女兒仍處於癱瘓狀態，身體疼痛得無法安睡。」

父親淚訴，雖然手術很成功，但醫生說女兒康復時間保守估計需要好幾個月，而首次手術及治療已花費11萬多（人民幣，下同），現在每天的費用平均需要1500元，加上其餘的開銷，後續的治療及康復費用缺口巨大，因無法向墜樓男子索賠，涉及第三方責任學生醫保又無法報銷，目前商場墊付的20萬已差不多用完。

他公開求助稱，「自己與妻子都是普通工薪階層，手裡餘錢已遠遠不夠。雖然全家已竭盡全力，但作為父親，不願放棄任何一絲讓女兒站起來的希望，希望好心人士能伸手相助。」

網路籌款平台工作人員透露，該女生前兩天確實通過平台發起了籌款，不過目前此籌款項目已經結束了，不方便透露女生家屬的聯繫方式。

據南方醫科大學第三附屬醫院工作人員透露，這名女生做完手術之後不能走路，只能坐在輪椅上，屬於高位截癱的狀態，目前已經轉到了康復醫院，最終能否站起來，要看後期的康復情況。暨南大學人文學院老師表示，非常感謝民眾的關心和幫助，「她現在情況有所好轉，籌款也比較順利，暫時沒有休學。」

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