黑貴賓被棄養狂奔500m「露心疼燦笑」　動保處查棄狗婦！可罰15萬

記者許權毅／台中報導

台中烏日27日傳出一隻6歲黑貴賓遭到棄養，該處工廠監視器拍下整個過程，一名身穿紫色背心的婦人騎車棄狗，黑貴賓一路狂追500公尺，讓人看了好心疼。該廠員工王小姐表示，直到今（29）日為止婦人或其家屬依舊沒出面，僅有1人詢問是否為黑貴賓，但也沒有下文。台中市府動保處表示，目前積極追查婦人身分中，隨意棄養動物最高可處15萬元罰鍰。

▲黑貴賓現在由王小姐工廠人員代為飼養，跟人玩耍時露出一臉燦笑。（圖／王小姐提供）

王小姐指出，上班地點在烏日溪南路附近，當天上午8點多，一名婦人緩緩騎到工廠後門，接著拿著狗提袋、水盆等物品放在屋簷下，準備離開時再多看兩眼狗狗，便加速離去，狗狗則在後面緊緊狂追，在婦人機車旁不斷繞著，婦人突然加速往另一個方向騎去，狗狗看見後馬上衝上去，直到追累了才放棄，最後才緩緩走回屋簷處。

▲▼黑貴賓疑似還以為是前來散步，在附近走走晃晃，沒想到下秒卻遭到婦人棄養。（圖／王小姐提供）



王小姐將狗狗帶去給醫生檢查，發現有嚴重皮膚病，並且晶片沒有資料，目前沒有報警希望主人主動出面，若真的沒有可能會養在工廠內。

台中市動保處長林儒良表示，民眾隨意棄養動物，違反動物保護法相關規定，可處新台幣3萬到15萬元罰鍰，且不得再飼養應登記寵物或是認養公立收容所的動物，目前正在積極追查此案行為人。

▲台中市府動保處正積極追查婦人身分，最高可處15萬元罰鍰。（圖／王小姐提供）



林儒良提醒，民眾家中若因故無法繼續飼養動物，可至台中市動保處網站登錄寵物送領養平台，公告60天媒合下個飼養人，若仍未媒合成功可繳交相關規費後送交台中市動物之家安置收容。

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