　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陽台摔狗辯「在玩」！高雄飼主引眾怒　動保處回應了

▲▼ 高雄虐狗 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲ 高雄網友爆料附近住戶在陽台虐狗 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者劉人豪／高雄報導

有高雄網友在社群網站發文指出，有附近住戶在陽台養狗，只要狗發出叫聲就是一頓暴打、狠摔。事後飼主堅持當時是在跟狗玩，動保處也說明，依動保法第六條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，將對犬隻是否受到騷擾、虐待，依據里長及陳情人的證詞進行蒐證，如涉及虐待動物，將加重處罰。

網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文並分享影片指出，高雄鳳山區某處住戶，長期將小狗養在陽台，只要狗發出叫聲就是一頓暴打，雖然已經有跟里長反映過，里長也前去關心過，似乎小狗得到的只有打得更嚴重。

▲▼ 高雄虐狗 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲ 高雄網友指出，小狗被爆打還被狠摔 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

爆料網友表示，10月9號晚上6點半左右，一場即時的大雨，小狗或許因為淋到雨又開始叫，結果卻被主人一陣暴打，並像摔東西一樣的摔狗，當下雖有報警及打1999轉請動保處理，得到的卻是沒有當場看到就算有拍到影片，警察也只能去勸導而已。

看完影片的網友紛紛留言「這樣丟狗真的是虐待了」、「直接通報動保局」、「有動手打或摔還不算虐狗？」、「真的覺得有些人真的是心裡有病嗎？ 要這樣對狗不如不要養」。

▲▼ 高雄虐狗 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲ 動保處副處長段奇漢在留言處回應 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

動保處副處長段奇漢在留言處回應，接獲通報即啟動調查機制，前往現場查核並跟飼主一起將狗帶著前往動物醫院檢查，經動物醫院多方位檢查並未受到傷害，無外傷也無內出血！雖然狗狗未受傷，但再次告誡飼主，不管是管教或跟動物玩耍要知輕重，不要傷害到動物，若是再被人檢舉拍到類似影片，動保處將依動保法裁罰。

動保處葉坤松處長呼籲有飼養動物的民眾，有關管教訓練或跟動物玩耍，不要有勉強動物或過於激烈的動作，導致動物的不舒適甚至受到傷害，依動物保護法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，並且依規定沒入其犬隻。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
尼莎最快今晚轉中颱！　3地總雨量預測上修「恐破千」
快訊／豪雨炸全台　3縣市發布「淹水警戒」
冷氣冬眠前「必做5件事」！　台電：省電又長壽
「高端戰士」周玉蔻衝日本！　找橘色惡魔見驚喜
桃園男獨攀「神仙縱走」失聯2天！　警消冒雨搜救
LIVE／尼莎「雨勢猛烈」持續長大！　氣象局最新說明
爆料網美突道歉！　《原子》小孩退團前吐崩潰心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

高雄癡情夫騎車尋失智妻…自摔跌落1.5m深農地！頭部重創不治

疑「防水閘門沒關」宜蘭七賢村成汪洋　檢方出手了

染髮糾紛！高雄22歲女到店家狂撒冥紙　自拍報案要大家評理

越南男持槍逛華西街　民眾嚇壞報警...褲袋搜出槍彈

桃園男獨走苗栗「神仙縱走」失聯2天　警消冒雨搜救中

代理孕母粉專遭批收費高　她發文39筆回嗆「瘋母狗」判賠16萬

馬國女大生今相驗！父母冒雨到場伴愛女　走出解剖室「癱軟淚崩」

長太可愛被摸！阿北去加油變「揩油」　猛撩長髮妹又襲胸慘了

新北妙齡女騎車遭吐檳榔渣「頭很暈」！恐怖男一路尾隨到家

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

高雄癡情夫騎車尋失智妻…自摔跌落1.5m深農地！頭部重創不治

疑「防水閘門沒關」宜蘭七賢村成汪洋　檢方出手了

染髮糾紛！高雄22歲女到店家狂撒冥紙　自拍報案要大家評理

越南男持槍逛華西街　民眾嚇壞報警...褲袋搜出槍彈

桃園男獨走苗栗「神仙縱走」失聯2天　警消冒雨搜救中

代理孕母粉專遭批收費高　她發文39筆回嗆「瘋母狗」判賠16萬

馬國女大生今相驗！父母冒雨到場伴愛女　走出解剖室「癱軟淚崩」

長太可愛被摸！阿北去加油變「揩油」　猛撩長髮妹又襲胸慘了

新北妙齡女騎車遭吐檳榔渣「頭很暈」！恐怖男一路尾隨到家

普丁堅稱開戰是對的　警告北約與俄衝突「恐致全球災難」

2022黑面琵鷺保育季登場　強調台南保育黑琵成果

27歲男「對精液過敏」慘禁慾10年！　醫1招救了他：症狀改善90%

拚南投、台中輔選！柯文哲不提早回台北　派副市長坐鎮「有掌握狀況」

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

江宏傑當眾脫了洩「超狂巨肌」！　李玖哲一看嚇傻...下秒大噴笑

特斯拉皮卡車遇淹水「可變一艘船」！馬斯克親認證：還能渡河

企排霸主屏東台電開幕週開紅盤　直落三conti收下二連勝

尼莎達輕颱上限「轉中颱時間曝」　3地總雨量預測上修！北市恐破千

必搶神級底妝新品！蘭芝小狐狸聯名氣墊再現、SUQQU乳霜粉餅好上手

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

社會熱門新聞

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

高雄失智婦失蹤…亡夫頭七當天尋獲遺體

館長對馬來西亞道歉：來台灣被殺剛好而已

14辣妹14男擠小吃店包廂　狂歡開毒趴

宜蘭大淹水　8遊客受困民宿搭橡皮艇撤離

尼莎暴雨炸宜蘭！災情照片曝「路面全消失」

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

即／台中2大學生喝到斷片送醫　20歲女橫躺排球場

馬國女慘死遭批台灣治安差　高大成：好100倍

醉警載兒上學出車禍！2車3人撞飛

女學生遭霸凌關禁閉　老師竟回「再忍一下」

陽明山爆「第2波土石流」！里長勘災愛車慘受困

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

更多熱門

相關新聞

高雄女駕駛撞輕軌號誌再衝騎樓！義交差點挨撞

高雄女駕駛撞輕軌號誌再衝騎樓！義交差點挨撞

高雄一名58歲葉姓女駕駛，16日上午10時22分開著車經鼓山區美術館路與裕國街路口時，卻因「角度沒抓好」，暴衝撞上輕軌號誌燈座，接著再滑行進騎樓撞上機車，一旁的義交差點也慘遭波及，嚇得趕快閃一旁。

飼主摔狗稱「在玩」　動保處不開罰

飼主摔狗稱「在玩」　動保處不開罰

女學生遭霸凌關禁閉　老師竟回「再忍一下」

女學生遭霸凌關禁閉　老師竟回「再忍一下」

高雄失智婦失蹤…亡夫頭七當天尋獲遺體

高雄失智婦失蹤…亡夫頭七當天尋獲遺體

獨／爆乳「鹽水袋」變噁心沼澤水　醫傻眼：沒遇過

獨／爆乳「鹽水袋」變噁心沼澤水　醫傻眼：沒遇過

關鍵字：

高雄動保處虐狗

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

劉品言法文超流利！

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

被楊繡惠罵狂借錢「阿文首發聲」！

林襄「掀裙露屁股」大尺度19秒片瘋傳！走光急被打碼

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面