陽台摔狗辯「在玩」！高雄飼主引眾怒　動保處回應了

▲ 高雄網友爆料附近住戶在陽台虐狗 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者劉人豪／高雄報導

有高雄網友在社群網站發文指出，有附近住戶在陽台養狗，只要狗發出叫聲就是一頓暴打、狠摔。事後飼主堅持當時是在跟狗玩，動保處也說明，依動保法第六條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，將對犬隻是否受到騷擾、虐待，依據里長及陳情人的證詞進行蒐證，如涉及虐待動物，將加重處罰。

網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文並分享影片指出，高雄鳳山區某處住戶，長期將小狗養在陽台，只要狗發出叫聲就是一頓暴打，雖然已經有跟里長反映過，里長也前去關心過，似乎小狗得到的只有打得更嚴重。

▲ 高雄網友指出，小狗被爆打還被狠摔 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

爆料網友表示，10月9號晚上6點半左右，一場即時的大雨，小狗或許因為淋到雨又開始叫，結果卻被主人一陣暴打，並像摔東西一樣的摔狗，當下雖有報警及打1999轉請動保處理，得到的卻是沒有當場看到就算有拍到影片，警察也只能去勸導而已。

看完影片的網友紛紛留言「這樣丟狗真的是虐待了」、「直接通報動保局」、「有動手打或摔還不算虐狗？」、「真的覺得有些人真的是心裡有病嗎？ 要這樣對狗不如不要養」。

▲ 動保處副處長段奇漢在留言處回應 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

動保處副處長段奇漢在留言處回應，接獲通報即啟動調查機制，前往現場查核並跟飼主一起將狗帶著前往動物醫院檢查，經動物醫院多方位檢查並未受到傷害，無外傷也無內出血！雖然狗狗未受傷，但再次告誡飼主，不管是管教或跟動物玩耍要知輕重，不要傷害到動物，若是再被人檢舉拍到類似影片，動保處將依動保法裁罰。

動保處葉坤松處長呼籲有飼養動物的民眾，有關管教訓練或跟動物玩耍，不要有勉強動物或過於激烈的動作，導致動物的不舒適甚至受到傷害，依動物保護法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金，並且依規定沒入其犬隻。