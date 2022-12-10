未婚夫出軌又嫖妓！13年愛情長跑一場空　她心碎提告負心郎

▲未婚夫外遇又買春，讓女子覺得13年的付出白費。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者翁子皓／台中報導

台中陳姓女子與賴姓男友從高中就認識，愛情長跑13年，在去年1月答應了賴男的求婚，但她不久後發現賴男不僅會嫖妓，還與一名黃姓女子有曖昧互動，導致她與賴男關係出現裂痕，最後在同年10月決裂，讓她覺得自己白費青春，告賴男違反婚約。台中地方近日審結，判賴男要賠償5萬。

判決書指出，陳女與賴男交往約13年，在去年1月答應賴男的求婚後，滿心期待地等候婚姻幸福生活的到來，然而，沒過多久，她就發現賴男背著她嫖妓，還與黃女過從甚密，陳女在同年6月質問賴男，不料對方竟然提出分手要求，還持續與黃女有曖昧互動，導致兩人關係在同年10月正式決裂。

陳女認為，自己滿心喜悅準備與賴男結婚，但賴男卻違反婚約，導致陳女的婚姻幸福落空，更須面對親友詢問，令她顏面盡失並承受巨大的精神壓力，因此向賴求償30萬。

賴男供稱，由於兩人感情生變，導致交往關係結束，婚約也無法履行，陳女是基於個人意願而選擇結束婚約，且直到分手時，他們都還沒有結婚的具體準備、籌劃，更沒有發喜帖與邀請函，認為自己並沒有害陳女顏面盡失。

法官調查兩人LINE對話紀錄，陳女曾傳送「我們也不用再聯絡了」、「我們就是分手了」、「如果你想分手可以直接說」等訊息給賴男，賴回說「對不起我沒尊重你」、「妳很好是我很爛」、「我們分手吧」、「這中間發生了買春或是妳認為我有小三，坦白說一直在身邊的罪惡感、愧疚感，也讓我覺得我很爛，應該離妳遠一點」，陳女復傳送「為什麼你不愛我了嗎」、「可是我很愛你」、「為什麼我們不能一起努力」，可見陳女想挽救與賴男關係，認為陳女沒有解除兩人婚約的意思。

法官認定，2人都將訂立婚約之事上傳網路，2人的親友因此得知訂婚之事，如今因賴男的過失，導致婚約解除，讓陳女精神痛苦，甚至可能造成她日後再次建立親密關係時，有恐懼與障礙，因此判賴男要賠5萬，全案還可上訴。