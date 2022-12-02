前女友抱馬桶醉吐...他硬上　渣男竟辯：她自己要求玩遊戲

▲李姓男子趁前女友酒醉抱著馬桶吐的機會性侵得逞。（示意圖，非本案當事人／pexels）

記者劉昌松／台北報導

李姓男子日前得知分手的前女友發生感情問題，相約見面喝酒談心，卻趁著前女友喝醉，在旅館廁所抱著馬桶狂吐時，將前女友抱到床上性侵得逞，李男挨告性侵後，辯稱當時前女友堅持要玩遊戲，輸了就同意發生關係。台北地檢署調查後，認為李性侵犯行明確，2日依妨害性自主罪將他起訴。

據了解，本件被害人外型可愛清新，和李男分手後，性向有了轉變，和另名女子交往，某天被害人和女友吵架後，向李男訴苦，2人約去餐廳吃飯聊天，席間2人都喝多了，起意訂旅館續攤，抵達才發現，原來預定時間錯誤，隔天才能入住，2人因此各自返家，隔天再到旅館見面。

被害人指控，她們第2天在旅館裡喝酒時，她因為體力不支，到廁所裡吐，就抱著馬桶休息，之後只有片段記憶，李男似乎在床上試圖對她調情，她不願意，揮了幾次手，沒能推開李男，等到意識清醒時，李男已經得逞。

李男辯稱，被害人酒量很好，不可能喝醉，當天是被害人強力要求玩撲克牌遊戲，還說如果她輸了，就願意發生性關係。

不過檢察官調查發現，被害人在酒醉期間，曾傳訊息給現任女友求救稱「帶我走」，李男也曾把被害人手機拿走，發訊息稱被害人已經喝醉了，因此認為李男辯詞不可採，依趁機性交罪起訴李男。