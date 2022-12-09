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喜迎59歲生日！日本雅子皇后感慨：人生一半時間都獻給皇室

▲▼德仁天皇,雅子皇后。（圖／路透）

▲雅子皇后迎來59歲生日。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本雅子皇后9日適逢59歲生日，而宮內廳也公開了雅子皇后對於外界祝福的回應。她提到，今（9）日迎接5字頭的最後一次生日，讓她回想起當初與德仁天皇結婚時只有29歲半的自己，如今進入皇室也正好是29年半，正好人生一半的時間都獻給了皇室，其中有喜亦有悲，不過仍然滿懷感謝。

根據《富士新聞網》報導，雅子皇后9日迎來50多歲的最後一次生日，而她則透過宮內廳發表寄語。內文提到，在這1年中，世界各地有許多人因為戰爭而失去性命，巴基斯坦夏季有超過3分之1的國土面臨水患，而亞洲、澳洲、非洲、歐洲以及美國各地，也因為氣候變遷，苦於洪水與旱災。

她表示，過去1年內日本有許多災民受到地震、豪雨以及颱風迫害，她打從心底為罹難者與遺屬致哀，並祈求傷者盡快恢復健康。

▲▼德仁天皇,雅子皇后。（圖／路透）

▲雅子皇后感慨表示，自己已在皇室度過人生一半的時間。（圖／路透）

除此之外，雅子皇后也提到在位長達70年的英國已故女王伊莉莎白二世，並對其表達哀悼之意。同時，她寫道，在全國深受疫情與物價飛漲影響之際，雖然國民飽受困難，但是在卡達世界盃全力奮鬥的代表隊「藍武士」，帶給全國人民巨大的感動與夢想，同時賦予人們勇於面對困境的勇氣。

雅子皇后1993年6月9日與德仁天皇結婚時，剛好是29歲半，而9日則是她59歲生日，代表她進入皇室也已經29年半。她表示，不知不覺已經在皇室度過了人生一半的時間，回想起自己的人生，不論是29歲半以前，還是進入皇室後的生活，有很多喜悅，有時也有悲傷的事，一路走來經歷了很多。而她也感謝明仁天皇、美智子皇后以及丈夫德仁天皇的守護與相伴。

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