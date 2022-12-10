靈堂花散落、橫幅歪一邊！家屬氣炸追兇　警調監視器「沒看到人」

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市立第一殯儀館近日屢屢傳出靈堂布置的花海、花籃遭到破壞，現場被搞得亂七八糟，令喪家相當氣憤。由於事件不只發生一次，殯葬處管理人員懷疑是有心人士趁著夜深人靜惡意搞破壞，因此報警請求協助；警方到場後立即調閱監視器釐清，沒想到卻未見任何人出入靈堂，一度以為是發生超自然現象，直到仔細查驗後，才赫然驚覺竟是老鼠搞的鬼。

▲高雄殯儀館靈堂屢遭破壞，橫幅歪了一邊。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



高雄市警方7日下午接獲殯葬管理處報案，指稱市立第一殯儀館靈堂的花海、花卉近日時常遭到毀壞，等到發現時，靈堂的花朵都已經掉落一地，布置的橫幅也東倒西歪，且破壞事件頻頻發生，引起喪家氣憤，管理人員懷疑有心人士趁著夜深人靜，故意闖入靈堂內搞破壞，因此報警請求協助。

▲布置的花卉散落一地。

警方到場後調閱靈堂監視器，但卻未發現有任何人員出入靈堂，起初還一度以為發生了「超自然現象」，仔細查看後，才發現靈堂內有老鼠出沒，老鼠似乎受到花香吸引，半夜趁無人之際鑽入花海中啃食花卉，才會造成花朵掉落。

管理處人員得知是老鼠惹禍後，表示為保障家屬靈堂的完整，會加強捕鼠，避免類似事情發生，亦非常感謝警方協助釐清。警方呼籲，本案雖然為誤報案件，員警對待民眾報案皆會認真積極處理，民眾若遇有疑義事件，可撥打110或至派出所詢問，警方皆提供協助。

▼警方反覆查驗監視器畫面，才發現竟是老鼠惹的禍。