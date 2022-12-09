港專家：大陸選擇冬天放寬防疫　恐出現疫情「海嘯式爆發」

▲大陸過去採取嚴格封控來阻止疫情傳播。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸7日發布「新十條」大幅放寬隔離。對此，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示憂慮，認為沒有做好相關配套設施，一下子大幅放寬防控，社區很大機會出現「海嘯式爆發」，故要很小心。

金冬雁今早在港台節目中指出，解封前沒有準備得很好，而且是在冬天時放寬，可能會出現海嘯式爆發，像今年香港第五波疫情時的情況，然而未必能像香港一樣在2個月內結束，例如台灣爆發Omicron疫情後一直未曾回落。

▲香港第五波疫情中，老人因疫苗接種率低導致死亡率提高。（圖／路透）



金冬雁強調，中國大陸現在最重要的目標是「保醫院、保長者」；若不用做核酸（PCR）檢測便能進入醫院，將容易發生院內感染，屆時將保不住門診。

金冬雁表示，香港仍嚴格應對疫情管控，建議港府可研究放寬公立醫院的防疫措施，例如確診患者可在普通科病房治療，以釋出更多醫療資源。

英國《金融時報》近日亦指出，疫情期間為各國政府提供模型的顧問業者Wigram Capital Advisor認為，大陸的防疫政策若繼續轉向，取消嚴格封控管理，在冬季月份恐怕會有100萬人因染疫而死。

大陸方面，連日來多名專家相繼發聲，減弱民眾對Omicron的恐慌。中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟8日向《人民日報》指出，雖然無症狀感染者有傳染性，但無症狀感染者不是病人，「大家無需恐慌。」