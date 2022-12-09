美眾院通過「百億軍援台灣」國防授權法　陸：堅決反對

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院日前通過了下一年度的國防預算授權法案，其中包含為台灣提供100億美元（約3060億元新台幣）的軍事援助。對此，中國大陸外交部發言人毛寧9日表示，中方將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

毛寧在例行記者會上提到，堅決反對美國藉國防授權法案夾帶通過涉華消極內容。

指出，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國的內政，美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，刪除法案中的涉華消極內容，停止打「台灣牌」，搞以台制華，停止美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係。

毛寧還強調，「中方將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。」

根據外媒報導，美國眾議院7日表決通過下一年度的國防授權法案，包含在未來5年內提供台灣100億美元的軍事援助。參議院預計下周審議表決國防授權法案，通過的話將送白宮，由美國總統拜登（Joe Biden）簽署生效。

根據目前釋出的法案內容，國防授權法授權美國國務院在2023年至2027年，每年提供台灣最多20億美元的無償軍援，另外，還授權提供台灣20億美元的「外國軍事融資」直接貸款。