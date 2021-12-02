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美軍60年來首次未通過國防授權法案　將成為一場「災難」

▲▼美軍航空母艦卡爾文森號和提康德羅加級導向飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」11月穿越南海。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美國會恐無法通過2022年的《國防授權法案》，對此將成一場「災難」。圖為美軍航空母艦卡爾文森號和提康德羅加級。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國参議院週一否決了2022年的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA），該法案自1961年來為美軍提供經費，這是60年來首次無法提供資金，對美軍將會成為一場「災難」性的影響。據悉，今年的議案授權了約7700億美元的國防開支，若干民主黨人反對，認為政府應先解決其他問題。

據《國防新聞》（Defense News）報導，共和黨議員在11月底以沒有時間審查修正案為由，否決了2022年的《國防授權法案》，他們抱怨沒有足夠的時間來對該法案進行辯論，並進行公開的修正程序。

對此，國防單位警告，未通過該法案可能是一場災難，因為這法案已經連續60年獲得兩黨同意並投票通過，這反映了他們對於美軍的支持，也因為這是每年為一成為法律的主要法案之一，所以被作為與中國的競爭到政策等問題的立法工具，還影響到美軍、盟友及國防夥伴的氣勢，對於往後的建軍計畫也深受威脅。

參議院軍事委員會主席里德（Jack Reed）在當天晚上的發言中暗示了對替代方案的想法，「我們不得不執行該法案」，因此「不得不使用適當的程序來完成它」。對此，國會消息人士稱，立法者正在考慮遵循2013年使用的程序，再經由參議院和眾議院軍事委員會主席進行會議，並提出一個替代方案，提予拜登（Joe Biden）簽立。

參議院軍事委員會的一位共和黨成員提出，「我認為我們有一個正常的修正程序很重要」，「我認為我們的核心小組部會幫助解決問題，還是需要一個正常的修正程序」。此外，參議院軍事委員會共和黨高階委員殷荷菲（James Inhofe）也表示，該法案絕不能失敗，因為「這可能將是你向軍隊發出最糟糕的信號」。

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