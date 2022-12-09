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「假冒醫師」混入醫院工作！高中畢業女答不出問題　遭識破逮捕

土耳其一名只有高中學歷的女子艾瑟假造學歷、醫師執照，混進醫院擔任小兒科醫師。（翻攝推特@who98408150）

▲土耳其一名只有高中學歷的女子艾瑟假造學歷、醫師執照，混進醫院擔任小兒科醫師。（翻攝推特@who98408150）

圖文／鏡週刊

土耳其驚傳一名女子假冒小兒科醫師工作1年，宛如電影《神鬼交鋒》情節一般離奇，近日才被同事識破，事後被警方逮捕。

綜合外媒報導，一名高中畢業的女子艾瑟（Ayşe Özkiraz）偽造學歷、執照，在土耳其泰基爾達省（Tekirdağ）吉爾吉斯柯伊（Çerkezköy）一間省立醫院擔任小兒科醫師，工作一年多直到近日才因對很多醫學問題回答模糊或答不出來，而被舉報醫院管理高層，最後由警方介入調查。

警方於艾瑟家中搜索查獲多張造假的大學學生證、畢業證書以及醫師執照，最後她才坦承犯行，透露因家人期望她能就讀醫學院，當上醫師，但她未錄取醫學院，深怕家人失望才出此下策謊稱考上卡帕醫學院（Capa Medical Faculty）。

警方在艾瑟住處搜出多張偽造的大學學生證、畢業證書以及醫師執照。（翻攝推特@who98408150）

▲警方在艾瑟住處搜出多張偽造的大學學生證、畢業證書以及醫師執照。（翻攝推特@who98408150）

沒想到謊言愈編愈大，艾瑟還偽造畢業證書、執照，憑藉這些假證件真的進入一間醫院工作長達1年，擔任小兒科醫師，但院內醫師卻對她日常看診等細節察覺有異，探問她背景時被告知畢業於卡帕醫學院，然而當其他醫師要求她回答某些醫學問題卻答不出來，整件事情才被通報給醫院管理層，進而揭發這起離譜的假冒醫師案。

目前警方以違反醫學實踐法等罪名逮捕艾瑟，但艾瑟母親接受媒體訪問時卻表示看過女兒在手術室內吃飯的畫面，還曾在視訊通話時看到女兒與護理師同處一室，不相信女兒犯下此事。


【點擊看完整全文】

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