美國小鎮修法過了！不分性別「人人皆可上空」　居民脫罩解放慶祝

▲美國麻塞諸塞州小鎮南塔克特通一項修正案，「不分性別」皆可在海灘裸上身。（翻攝自IG＠dorothydstover）

圖文／鏡週刊

美國一個觀光小鎮邁出性別平權的一大步！位於美國麻塞諸塞州小鎮南塔克特（Nantucket）人口約1萬多人，而在當地時間7日，通過了一項法律修正案，無論性別，皆可在小鎮的海灘裸上半身，不會吞下任何罰款。

根據外媒報導，這項被推翻的法律，先前還會針對在海灘裸上身的女性進行約300美元（約新台幣9,200元）罰款，更可因不遮掩而被判處最高3年的監禁。

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麻塞諸塞州總檢察長莫拉希利（Maura Healey）本週二批准了該附例，只要小鎮做好必要的標示與說明看板，就可以實施。事實上，早在今年5月份該小鎮就以327票贊成票和242票反對票通過修正案。

修正案內容指出，「為了提升對所有人的平等性，任何人在南塔克特鎮內的公私海灘，都可以上空。」而提起此修正案的，是名40歲的女性居民史多佛（Dorothy Stover）。

史多佛很開心修正案最後仍獲得多數通過，但她也說，這不是進步，「而是糾正錯誤。」最後她在海灘拍了一張照片，慶祝勝利。

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