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吳怡農主張遷建松山機場　藍委嗆：要不要問問蔡英文跟AIT？

▲▼國民黨團 召開「遷建松山機場 吳怡農可知蔡英文執政六年都沒辦到？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「遷建松山機場 吳怡農可知蔡英文執政六年都沒辦到？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市立委參選人吳怡農近日提出遷建松山機場政見，國民黨立院黨團今（9）日召開記者會質疑，總統蔡英文上任6年都沒有執行，且美國在台協會（AIT）曾私下表示不支持遷建，吳怡農在抄襲綠營前輩的政見時，要不要先問問蔡英文跟AIT支持你的政見嗎？

費鴻泰統整過去民進黨候選人提出關於松機遷建的政見，包括從2002年李應元、2006年謝長廷、2018年姚文智等綠營台北市長候選人參選時，都提過遷建松山機場政見，但蔡英文執政至今超過六年半，都沒提過此政見。

費鴻泰說，吳怡農是在「嘲笑蔡英文是弱智、嘲笑跟你不一樣？」「你要不要先回家問問，為何蔡英文不實踐你的政見？」費鴻泰也提到，在國家發生緊急情況時會啟動「萬鈞計畫」，屆時總統會到松山機場再前往其他基地，而8月中共為台軍演時，AIT的撤出美僑計畫中，就是將美僑從敦化國中集結到松山機場，再下一步動作。

▲▼國民黨團 召開「遷建松山機場 吳怡農可知蔡英文執政六年都沒辦到？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

「吳怡農似乎不太用功」，費鴻泰說，曾有人私下問過AIT，支不支持遷建松山機場，當時AIT就表示過不支持，「吳怡農要不要去問問主人AIT同不同意？」且行政院長蘇貞昌2010年選台北市長時，就表態過不遷建松機，也要問蘇貞昌，支不支持吳怡農說法？

國民黨立委李德維提到，根據統計，松山機場是離島與花東居民仰賴的重要航線，如果沒了松機，就要到桃園搭機，以台北車站為出發點算，時間大約20分鐘，費用也約25元；若桃機出發則要花到40分鐘以上的時間，費用更高達160元，時間和成本都大幅上升。

▲▼國民黨團 召開「遷建松山機場 吳怡農可知蔡英文執政六年都沒辦到？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

李德維呼籲吳怡農要考量離島民眾權益，且民進黨時任的交通部前部長賀陳旦也說過，不支持松機貿然遷建，他問吳怡農，提政見之前，有跟自己黨的內閣、交通部長溝通過嗎？

李德維強調，國民黨立委參選人王鴻薇曾說過，松機若遷建需有許多前提，其中包含解決首都和桃園國際機場的交通、桃機第三跑道完成、桃園航空城完成等，呼籲吳怡農不應開空頭支票，提政見要負責任。
 

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關鍵字：

吳怡農松山機場蔡英文AIT

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