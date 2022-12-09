疑酒後遭輪流性侵！少女「慘死旅館」身分曝　警逮捕3人1人為學生

▲15歲少女慘遭多人性侵後慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

四川南充市儀隴縣土門初級中學校一名國三少女，今年11月底被人發現在土門鎮一酒店去世。有當地人士12月8日透露，女生疑在酒後遭集體性侵後死亡。家屬表示，目前警方已控制3名犯罪嫌疑人，其中1人是學生。

據《澎湃新聞》報導，有網友12月8日稱，近日儀隴縣土門鎮東方明珠大酒店一少女陪社會人士喝酒後死亡。

儀隴縣一位中學教師表示，不久前，學校領導向老師們口頭通報了此事，稱當地一鄉村中學女生，因和社會人士交往，疑被性侵後死亡，死亡原因沒有透露。學校要求老師們教育管理好班上的學生。

東方明珠大酒店工作人員表示，該案件發生有一段時間了，具體情況需找警方核實。

土門初級中學校工作人員表示，因為儀隴疫情不嚴重，學校是線下教學，事發後，他們已進一步加強學生管理，「死亡女生的確是我們學校的，但具體情況需向縣教育部門和警方了解。」

多名桂花樹村村民表示，出事的女生姓何，是桂花樹村3組村民，她母親患癌去世，父親在外打工，留守在家的她平時和爺爺一起生活。

何女的家屬說，何女今年15歲，是土門初級中學校國三學生，平時走讀，悲劇發生在11月月底一個周末，何女的遺體目前在儀隴縣城殯儀館，警方已對何女進行屍檢，目前尚未出屍檢報告。

對於死因，家屬稱，警方尚未告訴他，他也不清楚到底有沒有被性侵。他從警方得知，警方已控制了3名犯罪嫌疑人，其中1人是學生。

儀隴縣縣委宣傳部相關負責人12月8日下午回應，涉事女生的死因、是否被性侵、多少人涉案等情況，警方仍在進一步調查中。調查清楚後，他們會對外發布案情的相關情況。