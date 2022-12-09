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社會 社會焦點 保障人權

花毯節男屍！詐團分贓不均釀命案　4人行兇被逮...3人幫運屍在逃　

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中新社棄屍案4人行凶，3人協助運屍，疑詐欺贓款分配不均引起。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中第七公墓八日發現一具男屍，一名林姓男子被民眾發現遭人棄屍路邊，警方查出，25歲林姓男子夥同31歲劉姓男子、16歲楊姓少年和20歲黃姓男子等4人，7日晚間約來被害人38歲林姓男子談判，雙方疑因詐欺所得分配不均引發口角，4人竟當場徒手將林打死，眾人見事情大條了趕緊找來3人同夥開車協助棄屍，把屍體丟棄在新社區第七公墓，警方獲報調閱沿路監視器，查出運屍車車牌，一一逮捕行凶4人，另再追查協助運屍的3人。

台中警方8日凌晨1點30分獲報，有路人在新社區第七公墓內草叢發現一雙男子的腳，馬上組成專案小組全力追緝，有人調閱沿路監視器，過濾可疑車輛，有人埋伏在公墓內，等待凶嫌是否會回到現場。

警方發現死者全身多處瘀青、擦挫傷，沒有刀傷、從指紋比對是38歲的林姓男子，已經聯繫死者家屬到場指認並製作筆錄。

警方透過車牌查出林姓主嫌涉有重嫌，昨天下午前往租屋處在睡夢中順利逮捕，接著又陸續查出劉姓男子、楊姓少年、黃姓男子，除楊姓少年沒前科之外，其他3人都分別有詐欺、洗錢、毒品、妨害性自主等前科。

檢警查出，林姓主嫌等4人和死者7日晚上相約北屯區某人住處談判，後來疑因詐欺所得分配不均引發糾紛，一時口角竟而徒手毆打致死，4嫌為毀屍滅證，又找來3名同夥，開車運往公墓丟棄。

4名行兇者落網後，警方正持續追查3名協助運屍者，並依殺人罪嫌送辦。

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