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獨／男賣帳戶遭打死　膽小7匪公墓棄屍...洞挖一半害怕落跑

記者鄧木卿／台中報導

台中市新社區第七公墓8日凌晨發現一具男屍，林姓死者被棄屍公墓內草叢，警方共逮捕林姓主嫌等7人，警方偵訊後初步研判，死者只想賣帳戶，不料卻被囚禁在汽車旅館裡，雙方發生爭執後被活活打死並遭棄屍，而非黑吃黑。而林嫌等人半夜就將林載到公墓棄屍，還利用圓鍬挖洞，但越挖越害怕，於是丟下圓鍬閃人，林後來找來另名友人開車載他返回現場拿圓鍬，友人得知此事良心不安於是報警，全案因此曝光，而死者已曝屍荒野超過20個小時。

▲▼男子只想賣帳簿，和人發生口刀角，被毆打致死棄屍公墓超過20個小時，還好有人良心不安而報警。（圖／民眾提供，下同）

▲男子只想賣帳簿，因而發生口角被毆打致死，棄屍公墓超過20個小時，還好有人良心不安而報警。（圖／民眾提供，下同）

▲▼男子只想賣帳簿，和人發生口刀角，被毆打致死棄屍公墓超過20個小時，還好有人良心不安而報警。（圖／民眾提供，下同）

▲▼死者家屬悲痛認屍。

還原整件命案，林姓主嫌和死者早在6日白天，就相約北屯區一間出租套房討論事情，現場當時有6人，死者只想賣掉自己帳簿，不想連人也被限制自由，單純賣帳簿可拿1萬至1萬5千元，如果連人也跟著「賣」，被關在汽車旅館，行動不自由，但可拿10萬元，嫌犯擔心林姓被害人會去報警，曝露他們的詐欺集團身份，要求人和簿子一起「賣」。

▲▼男子只想賣帳簿，和人發生口刀角，被毆打致死棄屍公墓超過20個小時，還好有人良心不安而報警。（圖／民眾提供，下同）

雙方意見不合，發生口角，加上喝了酒，更加大膽，5人就在套房內徒手往死者頭部打，打到顱內嚴重出血，5人見他沒了氣息，於是又找來2人開車協助運屍，一路從北屯開到新社第七公墓。

7日清晨5點多，公墓內陰風陣陣，嫌犯輪流搬屍到一處草叢，原本想利用帶去的圓揪挖洞，但大夥全是20多歲年輕人，其中還有年僅16歲，愈挖心愈慌，最後因為害怕不挖了，棄屍逃逸，死者雙腳因而曝露在外，上半身沒入草叢中。

林姓主嫌愈想愈不對，現場還留下一把圓揪，恐會留下證據，於是叫來另名朋友開車載他去拿，友人到了現場，驚嚇不已，一直不敢多說話，回到家後，仍然良心不安，於是在8日凌晨1點半報警，而屍體已曝曬20多個小時，全案這才曝光。

警方8日下午1點多前往林姓主嫌租屋處在睡夢中逮捕，接著又陸續逮捕劉姓男子、楊姓少年、黃姓男子及協助運屍共7人，全案依殺人罪嫌送辦。

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