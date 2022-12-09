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社會 社會焦點 保障人權

師大生遭學長狂毆霸凌　向校方投訴結果「2人都記過」　他現身控訴

▲▼ 。（圖／鍾同學提供）

▲師範大學就讀化工系大二的鍾同學在校內慘遭學長霸凌毆打，學校卻認是學長與學弟私人糾紛，將對2人予以記過處分。（圖／鍾同學提供）

記者黃宥寧／台北報導

大學校園傳霸凌！國立台灣師範大學就讀化工系鍾同學指控，3月間在學生餐廳遭吳姓學長推擠，向校方反應，卻被「沒驗傷單」為由不處理；第2次他又遭吳以拳頭猛毆，事後驗傷提告，並告知校方，學校卻以「學長與學弟私人糾紛」認雙方都有錯，同時都記過處分，鍾同學姑姑得知後，今天從台中（9日）親赴學校討公道。

21歲鍾同學受訪表示，今年3月7日與女朋友小欣（化名）一起在學校餐廳用餐，不料吳姓學長殺氣騰騰迎面走來，將2人攔下講些不得體的話，他感到納悶也反問對方「你講完了嗎？」對方卻甩態回「我想講多久就多久」緊接著就出手推一把鍾同學，鍾同學當場嚇壞，只好請一旁身材壯碩學長幫忙支開吳男，快步牽著女友離開。

感到恐懼的鍾同學事後到派出所想報案，但警方回應說「若之後又被騷擾可以直接報警」也會派警力前往處理。事後鍾同學私訊告訴吳自己有到派出所，同時告知別再來打擾，豈料，對方卻傳不雅照，且回「三X，你想表達什麼」、「撿破爛仔、廢物」等譏笑言語，隨後並將他封鎖。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲鍾同學表示自己遭吳姓學長推擠後又被言語譏笑。（圖／記者黃宥寧攝）

鍾同學言語中帶點恐懼回憶，中間雙方沒有任何交集，但11月17日因期中考2人又碰面，當時考完試他想到講台拿書包，吳男卻上前貼近，並用銳利且不友善眼神對他上下打量，下秒就動手將他不斷推到教室中間，鍾同學說，下意識覺得這是第二次被動手，若不回擊，對方恐怕會越來越過分，因此也回推吳。

鍾同學說，以為事情就這樣結束，但吳立刻衝上前，舉起手就往他的臉部狂毆3拳，力道猛烈更把眼鏡打飛，臉部也不慎被鏡片刮傷，甚至當著同學們面前不斷對著他辱罵三字經，甚至要鍾同學去死。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲鍾同學餘悸猶存回憶當時狀況，並用手指比出被毆打的部位。（圖／記者黃宥寧攝）

鍾同學說，他與吳姓學長並不認識，但可以猜得到是，小欣是吳的前女友，因此看到2人親密走在一起，才會醋勁大發因此動手。

鍾同學說，學校事後處理方法讓他無法接受，他是被欺負，但學校卻對2人將予以記過處分，一旁姑姑更忍不住憤怒情緒說「學校根本就是想息事寧人」。

由於不滿校方處理方式，鍾及姑姑今天特別出面向媒體投訴，並強調願意正面露臉控訴，不用馬賽克。

對此，師大聲明指出：獎懲委員會仍未開會討論，懲處結果尚未定案，初步了解屬學長與學弟間私人糾紛，2人於11月中旬同一堂課下課後，在教室內爆發口角及肢體衝突，也有班上同學目睹事發經過，目前由專責導師介入輔導個案，目前系上也根據事發經過，認雙方皆有過錯，故會提案建議雙方當事人皆應有適當處置，後續將交由學校獎懲委員會於12月下旬開會討論，並會通知雙方當事人到場說明。

▼鍾同學對吳提起告訴。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

截稿前，尚未取得吳姓學長回應，但鍾同學表示，目前也對吳提起傷害、妨害名譽告訴，後續就看對方是否有誠意想和解。

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