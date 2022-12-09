鐘南山公開喊話「感染Omicron不可怕」　99%可在7-10天完全恢復

▲鐘南山。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國工程院院士、疾控專家鐘南山民望極高，近期隨著防疫鬆綁，他今（9）日公開表示，感染Omicron不可怕，99%可在7-10天內完全恢復，重點應放在防控重症上。鐘南山4月在大規模封控為主流時，曾喊出「中國抗疫不能追求長期動態清零」，不過文章隨後被刪除。

據《人民日報》報導，鐘南山今早在「中國醫學會呼吸病學年會-2022」視訊會議中，發表了題為《新冠奧密可戎（Omicron）疫情動態及應對》的報告，先是肯定了2年來疫情防控取得的成就。

鐘南山指出，對比Delta毒株，Omicron毒株引發新冠後遺症風險顯著降低，無症狀感染者「基本無新冠後遺症」，防控政策的重心應當轉移到防控重症上，落實好進一步優化落實疫情防控措施（「新十條」）。

鐘南山接著提到，下一步防控的關鍵之一是加強疫苗接種，特別是異種疫苗的效果更好，重點加強老年人及脆弱人群的免疫接種；加強醫護人員的疫苗保護等。

鐘南山表示，Omicron感染不可怕，99%可在7-10天內完全恢復，重點應放在防控重症上（自我保護，定點醫院，醫護人員保護）。

今年4月，鐘南山曾與發表題為《關於中國在即將到來的COVID-19時代重新開放的戰略》的文章，提到中國需要重新有序開放，以使社會和經濟發展恢復正常並適應全球的重新開放，「從長遠來看，不能追求長期的動態清零。」