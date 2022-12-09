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《華爾街日報》：郭台銘寫信給中共高層「說服加速鬆綁清零」

▲▼鴻海嘉年華，鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

▲《華爾街日報》引述消息人士指出，鴻海創辦人郭台銘在中國加速鬆綁清零上扮演關鍵角色。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

《華爾街日報》8日報導，有知情人士披露，富士康集團創辦人郭台銘一個多月前曾寫了一封信，協助官員說服中共領導層加速鬆綁嚴格的防疫措施，否則將威脅中國作為全球供應鏈中心的地位。

報導指出，富士康是全球最大iPhone組裝廠，但1個多月前，河南省的鄭州廠實施閉環管理，發生萬名員工徒步逃離的事件。當時郭台銘就寄出這封信，要求中國當局提高對富士康員工相關限制政策的透明度。

《華爾街日報》引述不具名知情人士消息，中國衛生官員、政府幕僚以此信作為理由，提出應加速並放寬清零管控，結果幾周後，又爆發全國性的白紙抗爭，對鬆綁防疫政策一事起到了推波助瀾的作用。

支持鬆綁的官員認為，清零政策已經成功保護了公眾的健康，但現在Omicron變種病毒致命性較低，卻因高度傳染性，加上中國嚴格的防疫政策，帶來更多、更普遍的封鎖，不利公眾生活及企業營運。

報導指出，郭台銘也在信中提出警告，嚴格的封控措施將威脅中國作為全球供應鏈的中心地位。不過，郭台銘辦公室聲明回應「並無此事」，且未進一步說明。而中國官方目前也沒有回應。

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