　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／中國無預警禁止台灣水產銷陸　陸委會：勿為兩岸貿易製造障礙

秋刀魚。（圖／記者黃士原攝）

▲中國海關總署8日宣布禁止台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產進口。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡紹堅、柯沛辰／綜合報導

中國海關總署8日突然禁止台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產進口。對此，陸委會回應，對於本次中國海關無預警暫停我水產品輸陸，表示遺憾與不滿，呼籲陸方提出合理說明，並盡速解決，以維我方業者權益，不要為兩岸貿易往來製造障礙。

陸委會表示，中國大陸2021年4月12日公布進口食品境外企業註冊新規（2022年1月1日施行），要求全世界食品輸陸企業應先向陸方主管機關進行註冊，由於該規定造成貿易障礙，引發爭議，多國已在WTO提出關切，我國也多次提出不同意見，惟考量業者利益，衛福部及農委會等相關機關仍依陸方規定，輔導業者辦理註冊事宜。

經查，我方主管機關於今年8月1日收到中國海關總署通知，業者須於今年8月31日前完成補件，已補件者可持續出口至8月31日；我方業者已提出178件補件申請，惟中共有關部門迄今未就補件申請之審核結果作出任何決定及聲明，影響我方業者權益甚鉅。

陸委會指出，對於本次中國大陸海關藉註冊事由，無預警暫停我水產品輸陸，本會表示遺憾與不滿。衛福部食藥署將持續會同農委會等相關主管機關向陸方瞭解相關情形，要求陸方提出合理說明，並儘速處理我業者註冊或補件事宜，俾業者產品順利輸陸。

政府表示，陸方相關舉措是否會有政治因素，我方不願臆測。但陸方不但行政怠惰未完成審查，且一貫以未先通報之方式，突襲性阻擋我方業者產品輸陸，政府表達嚴正抗議，也呼籲陸方盡速解決，以維護我方業者權益。

陸委會強調，中共「二十大」政治報告提出，將促進兩岸經濟文化交流合作，但實際作為背道而馳，傷害弱勢農漁民及相關業者生計，不會得到臺灣人民的支持。本會希望陸方多作有益於兩岸人民福祉的事，不要為兩岸貿易往來製造障礙。

據了解，台灣輸往大陸的漁水產品有秋刀魚、鮪魚、午仔魚等產品，金額不小，受到衝擊還待評估。這是繼不久前中國禁止台灣石斑魚輸入後，再次宣布禁止水產品入境。

▼對於中國海關突然禁止相關水產品銷陸，陸委會表示遺憾與不滿。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
深信蜜蜂是「祖先化身」　他慘遭活活螫死
廖科溢爆劈腿多女！　吳宗憲發聲
席琳狄翁「認了罹罕病」！　哽咽吐近況
不只B、C肝會引肝癌　專家點出「1常見警訊」
快訊／魔獸37歲生日餐會　募款破300萬
屈中恆羞認：還會跟Vicky舌吻！　小S尖叫曝「和老公現況」
鄭家純拍賣「穿過內衣褲」！蕾絲小丁喊價飆1.5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／中國無預警禁止台灣水產銷陸　陸委會：勿為兩岸貿易製造障礙

賴清德投入黨主席選戰　高嘉瑜喊改革開始：民進黨最後的絕地武士！

台灣年度代表字出爐！　王鴻薇嘆前10名沒好字：蔡政府聽到了嗎？

賴清德選黨魁！「一生監督你一人」謝龍介暖挺：比黃偉哲好太多

賴清德參選黨主席　柯建銘「沒有懸念」：民進黨傳統就是聯合作戰

下會期修「排黑條款」　柯建銘籲朝野協力：改變選舉生態歷史契機

「只信任經歷過挫折的團隊」　鄭運鵬曝支持賴清德選黨主席關鍵

鄭文燦「挺賴」投入主席補選　盼民進黨團結再起

陳檡文出入招待所　蘇貞昌准辭：警大校長應做警察楷模

王鴻薇拋「核二、核三延役」　他酸：去求蔣萬安核廢放台北？

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

寶可夢球鞋能出招對戰！　皮卡丘放電、傑尼龜噴水

快訊／中國無預警禁止台灣水產銷陸　陸委會：勿為兩岸貿易製造障礙

賴清德投入黨主席選戰　高嘉瑜喊改革開始：民進黨最後的絕地武士！

台灣年度代表字出爐！　王鴻薇嘆前10名沒好字：蔡政府聽到了嗎？

賴清德選黨魁！「一生監督你一人」謝龍介暖挺：比黃偉哲好太多

賴清德參選黨主席　柯建銘「沒有懸念」：民進黨傳統就是聯合作戰

下會期修「排黑條款」　柯建銘籲朝野協力：改變選舉生態歷史契機

「只信任經歷過挫折的團隊」　鄭運鵬曝支持賴清德選黨主席關鍵

鄭文燦「挺賴」投入主席補選　盼民進黨團結再起

陳檡文出入招待所　蘇貞昌准辭：警大校長應做警察楷模

王鴻薇拋「核二、核三延役」　他酸：去求蔣萬安核廢放台北？

獨／中聯航運請我貨櫃船運長線高手謝志堅　短線高手周佰智任高級顧問

2023法鼓山限量春聯「福慧自在」　兔年福慧喜臨門與眾結緣

你是意志堅定的人嗎？　日網心測一張圖看出你的堅定指數有多少

吳淡如驚覺「被叫這頭銜」搖頭！　工作人員尷尬出面解釋

廖科溢接連爆劈腿多女！　吳宗憲說話了：枕頭山你也上了

「TOYOTA跨界小鴨」GR Sport澳洲發表！搭紅卡鉗、新水箱罩更吸睛

年初爆癱瘓…席琳狄翁「認了罹罕病」！哽咽吐近況：一切非常艱難

《英雄聯盟》TES宣布射手JackeyLove續約成功、打野Tian也將續留

中國廠區工作天數已回復正常　國巨11月營收重回百億元

視察中和佳和公園綜合大樓工程　侯友宜：提供更好公共服務

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

政治熱門新聞

北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

別再叫田議員！最兇市議員曝真實姓氏

2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者

即／蘇清泉聲請驗票　法院認定未達門檻駁回

鄭文燦支持賴清德選黨主席：2024唯一人選

年底前公布兵役調整　內政部：未來替代役、常備役役期長度一樣

「我對陳時中沒任何心疼」　周玉蔻爆氣：他害人！

藍委狂罵「講話要你教？」　花敬群崩潰：這樣質詢沒人能回

力挺賴清德選黨魁！謝龍介：比黃偉哲好太多

「全台灣只有你適合」　蔣萬安邀陳永德出任民政局長

館長認證支持民進黨最丟臉　這是年輕人共識

兵役延長1年？府：國防部仍評估中

賴清德親征民進黨主席　今致電蔡英文報告

吳怡農打政策牌　遷建松山機場蓋公園

更多熱門

相關新聞

Volvo最入門電動休旅明年上市

Volvo最入門電動休旅明年上市

在11月Volvo EX90發表時，Volvo就透露還會推出一款入門跨界休旅EX30，而最近Volvo總裁也證實，這款小型電動休旅將在明年上市，並且由大陸負責生產製造，屆時也會提供不同電池容量選擇。

彭博：荷可能對中出口晶片設備祭出新管制

彭博：荷可能對中出口晶片設備祭出新管制

傳大陸對台灣漁水產品下禁令！　秋刀魚午仔皆入列

傳大陸對台灣漁水產品下禁令！　秋刀魚午仔皆入列

第10屆海青節「氣象匯」兩岸同步舉行 氣象主題脫口秀跨海炸場

第10屆海青節「氣象匯」兩岸同步舉行 氣象主題脫口秀跨海炸場

胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施和中央不一致

胡錫進不爽發文！質疑北京、上海防控措施和中央不一致

關鍵字：

水產進口中國大陸海關貿易兩岸陸委會

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

蔡康永「無預警清空微博」

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

泫雅分手1周「脫光上半身」！

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面