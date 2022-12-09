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摩斯「隱藏版漢堡」店員低調推爆！他一試變鐵粉：不買其他口味了

▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

▲摩斯漢堡真的有賣「摩斯漢堡」。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是麥當勞、肯德基或摩斯漢堡，都常推出新品吸引消費者試試，不過，菜單上其實也有一些「隱藏品項」是內行人才知道的。近日就有一名有在摩斯打工過的網友分享，其實摩斯漢堡真有一款「摩斯漢堡」，口味很不錯。貼文曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「摩斯打工吃什麼-內行人都點這個」為題發文，分享真的就叫「摩斯漢堡」的這款漢堡，該品項有原味和辣味可以選擇，裡面除了夾著新嫩多汁的番茄，還有清甜的洋蔥粒，配上鹹香的肉醬和單層肉，真的很不錯；他也推薦，如果敢吃辣，墨西哥辣椒的辣度很夠，比原味還過癮，有沒有人也喜歡這款？

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▲▼摩斯漢堡。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

▲摩斯漢堡。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

貼文一出，底下一票網友也大讚，「辣味比原味香！超好吃！摩斯卡生日禮都有買一送一超讚的」、「這超好吃！以前家裡都點米漢堡，我個人實在是不愛，後來吃到這款『驚為天人』，摩斯萬歲」、「我也覺得這個很好吃！昨天才吃的」、「吃摩斯好多年了，也是最愛這款」、「這好吃啊！我都辣味加倍，超級好吃、超爽」、「這個好吃到我點過以後，再也沒有試過別的口味」。

另外也有網友直呼，「酷欸！下次點，之前都只點過米漢堡」、「吃了那麼久摩斯漢堡，竟然完全沒吃過摩斯漢堡，慚愧」。

▲▼漢堡。（圖／翻攝自麥當勞官網）

▲漢堡。（圖／翻攝自麥當勞官網）

除了「摩斯漢堡」外，先前也有網友討論麥當勞的「漢堡」，該款30元的小漢堡真的就叫「漢堡」，「我都說30元的那個漢堡」、「我都說單點一個普通漢堡」。

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