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兩岸春節機票「單程3.3萬」！　多航司年前上海回台加航班

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲兩岸春節年前班機釋出。（圖／桃機提供）

記者鄭思楠／綜合報導

離過年只剩下一個多月，兩岸五家航空公司釋出首波春節往返加班機，大陸航空公司包括國航、東航、南航，台灣則有華航、長榮目前都公布「從上海飛桃園」的單程加班機訊息，但年後台灣返上海的加班機，僅有長榮、華航、南航公布。另外，單程票價都要7500元人民幣（約新台幣3.3萬元）上下，讓許多網友哀嚎回家難。

從公布的未來兩個月最新班表來看，華航在1月1日至1月21日每天增開「上海浦東到桃園」加班機，「桃園至浦東」加班機則在春節後新增1月22日、2月5日、2月19日三個航班。

長榮航空則在1月6日至10日以及1月14日至21日，每天增開「浦東到桃園」加班機一班。此外「桃園飛浦東」新增周日航班，從1月15日每兩周一班，目前僅新增1月15日、1月29日、2月12日以及2月26日共四個航班。

目前公布「從桃園飛上海」加班機的還有南方航空，從12月6日起由隔周二飛航增加為每周二飛航。東方航空與中國國航一樣，目前僅公布「上海至桃園」的單程航班，尚未發布「桃園至上海」的資訊。

另外，目前單程機票要價都在7500元人民幣（約新台幣3.3萬元）上下，幾乎是可以飛美國的價格。

除了航班少、價格貴，入境中國仍需要隔離，這也是部分旅客考量的原因之一中國大陸目前仍實行5+3的疫情管制，前5天只能住旅館，後3天可以回家住，但是要獲得居住的小區同意，因此很多人後3天還是住旅館。

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