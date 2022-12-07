環旅世界頒獎典禮登場　華航獲選「北亞最佳航空」大獎

▲中華航空獲選「北亞最佳航空」大獎。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》（環旅世界）於洛杉磯時間 6 日晚間舉行頒獎典禮，中華航空再度獲選「北亞最佳航空」大獎 (Best Airline in North Asia)，各項表現備受國際肯定。

美國《Global Traveler》在全球擁有超過50萬讀者，今年舉辦「第19屆年度讀者大調查」，主要透過讀者、國際商務及高端旅客票選出全球旅遊界的佼佼者，華航連年入選《Global Traveler》年度讀者大調查，長期致力提供賓至如歸的飛行體驗，深受國際旅客讚賞與信任。

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華航表示，持續升級服務品質，引進新世代環保客機 A321neo，全機隊強調零接觸服務，每個座位都配有領先業界的 4K 高畫質螢幕，並可連結個人智慧型手機遙控螢幕；更於全機隊、全航線推出「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」電子刊物服務，所有艙等旅客皆可用個人行動裝置無限下載閱讀書報雜誌，滿足後疫情時代的旅遊零接觸防疫需求。

華航指出，將朝永續飛行目標前進，倡導高空低碳飲食，12 月起與米其林綠星餐廳陽明春天合作推出全航線「空中旅人純淨蔬食」機上餐，嚴選當地食材入菜減少碳足跡，提供更多元的餐食服務；今年再度獲得航空乘客體驗協會 (APEX, Airline Passenger Experience Association)「國際航空公司評鑑」五星航空獎，亮眼成績在國際間有目共睹。