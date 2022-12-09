大陸老鄉「女兒生病需要比特幣救命」　桃園警保婦3萬積蓄

▲大陸籍呂姓女子同情同鄉女兒生病，前往銀行滙款幫助。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

53歲大陸籍呂姓女子在網路認識一名自稱同鄉的男子「Richard」，每天噓寒問暖後，佯稱女兒生病需要用錢，並因跨境要用比特幣轉帳，呂婦信以為真到銀行匯款一千美元，行員發現有異，通報警方攔阻，員警以新聞案例耐心向呂婦分析這是詐騙集團類的矇騙手法，保住她所存積蓄。

▲▼行員和員警努力識破詐騙訊息勸說聯手成功阻詐。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，桃園市警局龜山分局坪頂派出所警員丁勝隆、黃暐峰8日接獲轄內銀行行員通報，1名呂姓女子對於匯款對象基本資料描述含糊不清、支吾其詞，僅不停催促行員辦理匯款，行員驚覺有異報警求助。

丁、黃2員獲報隨即到場了解情形，經警員、行員向婦人耐心溝通及提出許多新聞案例，再三告知這是典型的「網路交友」詐騙，呂婦才打消念頭，順利攔阻匯款。

坪頂派出所所長孫維鴻表示，民眾與未曾見面的陌生人士加入好友，聊天卻裝熟還以「寶貝」、「老公」、「老婆」等親暱用語相稱，又於聊天過程假藉稱家人生病、推薦投資等話術，誘騙民眾依指示匯款的常見詐騙集團伎倆，當遇到類似情形請撥打165反詐騙專線或110報案查證，以免辛苦積存的財產遭有心人士惡意騙取。