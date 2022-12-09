北部女問「每餐只花100元」可能嗎？　在地人揭關鍵：台北辦得到

▲原PO表示，現在早餐隨便買都破百元，好奇現在是不是還有人能把每餐花費壓在100元以內。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／柯沛辰報導

通膨時代來臨，有網友在PTT表示，以前為了存錢，都會把每一餐的花費壓在100元以內，但現在光早餐隨便買都破100元，很多便當也都超過100元，好奇現在有沒有人能把每餐的花費控制在100元以內，意外引發熱烈討論。

原PO在PTT女版（WomenTalk）發文表示，每天點外送真的太燒錢，想到以前為了存錢，都會把一餐壓在100元以內，但現在買早餐、便當隨便都超過100元，「有沒有人把每餐都控制在吃100以內的？」

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大多數網友都覺得不難，紛紛留言回應「很簡單吧」、「早餐吃個飯糰啦，40、50一定可以」、「早餐超過一百，通常是跑去文青店吧」、「魯肉飯兩碗，也不會超過一百」、「台北100內的便當還是到處都有吧」、「台北市完全沒問題，一般便當店明明就超多，賺得少不要學人家挑食」、「早上買兩盒炒麵二杯豆漿，早餐午餐一起解決，只花120元，一餐只吃60元」。

還有人點出關鍵，認為問題是出在外送，「光停外送就省很多」、「你先說你的食量吧」、「你可以不要點外送，外送超貴的好嗎」、「餐餐都叫外送就真的很難壓預算」、「不叫外送的話，台北辦得到」、「外送的早餐是真的貴，我偶爾才會叫外送，不然都是騎車去拿」。

不過，也有少數人認為「外食非常難」、「早餐隨便都破百吧」、「物價漲那麼多，一百塊真的是虐待自己」、「說可以的當然可以啊，重點你台北100吃的東西是什麼」、「早餐要吃飽真的隨便都破百，現在很多一個漢堡就70、80」、「早餐還好，其他兩餐在台北可能小難」掀起熱議。

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