金援寡婦10年！台北男「單獨按摩」她女兒26次　女學生崩潰求助老師

▲小美的父親過世後，媽媽的男同事小黎開始提供金援幫忙，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名男子小黎（化名）得知女同事的丈夫過世後要獨立撫養女兒小美（化名），透過提供10年金援而博得母女的信任。然而，小黎竟趁寡婦不在家時猥褻小美多達26次，讓小美崩潰地向學校老師求救，案情才得以曝光。台北地院判決出爐，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判小黎有期徒刑9月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

判決書指出，小黎得知女同事的先生過世後要獨立撫養小美，因此提供照顧及金援達10多年。沒想到，小黎竟趁小美不在家，以每周兩次的頻率到女同事位於台北市信義區的住處，藉口要幫小美按摩，卻以膝蓋壓住對方的腳部進行猥褻。

小美因家裡經濟受到援助而不敢反抗，最終無法接受，才向學校的輔導老師請求協助並通報，進而讓案情曝光。

▲小美因家中接受小黎的幫忙而不敢反抗，但最終忍不住向老師訴苦，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



檢方指出，小黎2020年5月1日至2020年7月31日止，共計13週，以每周兩次的頻率到小美家中對小美強制猥褻，共計26次。

小黎到案後坦承犯行，並與小美的母親進行調解，當庭給付全部賠償金，被害人方面也同意給予小黎緩刑的機會。

台北地院認為，小黎涉犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，共26罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑9月，緩刑2年，刑期間付保護管束，並禁止對小美為性侵害、身體或精神上不法侵害、騷擾行為。

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