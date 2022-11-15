林美秀《倩女幽魂》與美國NASA聯名合作！神奇保命引轟動

【企劃特輯】

宜蘭同鄉的吳淡如、林美秀堪稱廣告代言的票房保證；不但從去年兩人合體代言石墨烯塑崩褲，不到短短半年就大賣三十萬，後續廠商也推出石墨烯冬被也大賣，還一度供不應求導致斷貨，兩大天后的引響力，甚至帶起一波「石墨烯概念股」話題。今年冬天，品牌將石墨烯再進化並加入美國Nasa授權的專利技術，推出進化版的「PP石墨烯智能超導被」，也讓兩大天后再度合體，廣告片以電影規格拍攝，十分吸睛。

吳淡如扮寧采臣、林美秀飾小倩 廣告創意展現石墨烯毯被功能

這次電視廣告，吳淡如扮寧采臣、林美秀飾小倩，詮釋兩人在蘭若寺相遇情節，讓兩人戲魂大爆發；廣告中，小倩在蘭若寺受天寒所苦、寧采臣大方出借「寶被」的橋段，也藉此帶出「PP石墨烯智能超導被」的超強抗寒功能。



▲吳淡如扮寧采臣、林美秀飾小倩，廣告創意展現「石墨烯智能超導被」功能。

莫爾超晶格石墨烯 X NASA太空科技 打造新型冬夜保暖好物

新型的「PP石墨烯智能超導被」使用獨家「莫爾超晶格結構」，能放大其物理能量24倍，結合遠紅外線共振，讓大幅提升血氧量、血流速、循環蓄熱效果；此外，這次業者還與美國NASA合作，使用太空衣面料的織物與智能超導被做結合，讓智能超導被能仿照太空衣各層布料的特性，蓄熱恆溫又透氣的強大功能！甚至連專業醫師都認推薦其功能性。





從代言變鐵粉「智能超導被」成吳淡如、林美秀冬季愛品 大推好處多

自從代言塑崩褲之後，林美秀、吳淡如也被圈粉成為「石墨烯控」；林美秀分享：「工作忙、壓力大的時候，我常常躺在床上覺得怎麼躺都不舒服，而且晚上也容易手腳冰冷，翻來翻去睡不著。但用了PP石墨烯智能超導被後，真的可以感受到它的威力，手腳不但變暖和，每天都可以安穩的一覺到天亮!」吳淡如也用經濟學的角度分析：「PP石墨烯智能超導被像是天然暖爐，不需要插電，蓋在身上就能馬上蓄熱升溫，不但安全還能幫你省下電費的帳單。」





石墨烯不一樣！低階石墨烯被水洗、靜置就無效

PP智能超導被加入「超導布」 效果差很大！

因為兩大天后的代言，讓石墨烯近幾年成為超夯的人氣產品，冬季更是有數十家品牌推出相關產品，可說戰況激烈；專家在此提醒消費者，挑選有效的石墨烯被有兩大要點：第一，傳統的石墨烯棉被因為技術問題，放入洗衣機清洗或是靜置一段時間後，石墨烯就會大量流失，失去原本功效，變成一條普通的棉被；目前只有「PP石墨烯智能超導被」克服技術障礙，運用獨家「剝離法」製作，讓石墨烯嵌入棉布纖維中，不會因為水洗而流失，效果能永久有效。

第二，也可從有沒有加入「超導布」分辨；沒有加入超導布的石墨烯棉被，蓄熱升溫的效果較差，循環力也遠遠不及「石墨烯智能超導被」；因此消費者在選購的時候，應該是以效果導向為主，選購時，千萬不要因為貪便宜，以為石墨烯棉被的效果都一樣，買到一條完全沒有效果的普通棉被。



與美國Nasa合作禦寒神物「石墨烯智能超導被」哪裡買？

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●momo購物網特惠組：https://chshop.work/DfNjE

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