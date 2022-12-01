科技紡織再進化！專利活化纖維　讓身體回春的「神奇內褲」

【企劃特輯】

台灣的科技紡織技術再度稱霸全球，引領世界紡織科技的「能量修復內褲」，獲國際大獎肯定，可說是紡織業的台灣之光。能量修復內褲是全球第一件，唯一臨床等級粒線體回春織物，運用專利「粒線體活化纖維」、「次微米紡織晶片」以及搭載「莫爾超晶格石墨烯」，讓衰老的粒線體回春，改善器官老化、降低病變、降低發炎反應，並可提高新陳代謝，防止脂肪的累積，在編織部份更採用三種黃金紡織技術，能矯正骨盆，穿出完美曲線，穿出健康與苗條。

專利纖維 活化人體發電廠！遠離疾病、強化免疫力

大家一定很好奇，為什麼粒線體能有如此神奇的功效？其實粒線體可以說是人體的發電廠，為我們製造生命能量的來源，也提供巨噬細胞在吞噬和分解體內細菌和病毒的時候所需的能量，平均每個細胞約有1500個粒線體，人體內帶有一萬兆個粒腺體，大約占體重的10%，90%人體的器官所需能量都是靠細胞內的粒腺體，所以當粒腺體老化或損傷時，器官就會老化，身體的活化免疫系統也會相對低落，進而產生疾病疼痛，代謝症候群肥胖等問題！

而能量修復內褲採用專利「粒線體活化纖維」，能降低婦科病變；據測試，穿著20分鐘，便提升血氧濃度、血流量、血流速；穿著30分鐘，更可活化人體巨噬細胞吞噬癌細胞的數量達150倍，不但可修復及新生粒線體，具有抗老化、防止脂肪累積、促進血液循環新陳代謝等功能，協助各大排毒器官主動修復、改善健康，亦可防癌、抗發炎和減脂，可說是能為身體發電、回春的重要法寶。

莫爾超晶格石墨烯 提升身體微循環，讓你穿上就像在按摩！

除了有專利認證的粒腺體活化纖維成分外，能量修復內褲還使用「莫爾超晶格結構石墨烯」，讓遠紅外線能量升級，穿透力更深層、提升血液循環、暖宮並深層疏通，讓髒東西排出，穿著就像在按摩一樣；另外，抗菌效果也更提升，向惱人私密處問題說掰掰。

另外，利用專利「八種無縫專利結構織法」，打造出體態微雕塑的效果。高腰的剪裁設計，能收服惱人的腰內肉；腹部採蜂巢式加壓，收服小腹、暖宮循環；腰部和臀部的立體剪裁，修飾出精緻S曲線；包臀的立體設計，更能為女孩打造完美蜜桃臀。且還能輔助骨盆挺立、調整身型，達到緩解腰部彎曲不適，減少對腰的負擔。更重要的是可以不分尺寸，讓22至46腰都能穿，不論小隻女或肉肉女都能輕鬆穿出健康與窈窕體態。

三大功能一次擁有！醫療科技與生活結合 讓小褲穿出大健康

科技時代來臨，各項科技商品的發明，讓生活更加健康便利。穿上「能量修復內褲」，能一次享有健康、美型、矯正體態三項功能，全方位照顧女性，透過醫療科技與生活運用的結合，小內褲穿出大健康，也讓台灣紡織業再添生力軍。

健康、美型、矯正一次擁有！「能量修復內褲」哪裡買?

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