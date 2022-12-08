他「撞臉C羅」爆紅！搬來英國人生起飛　羞曝：好多人愛我

記者吳美依／綜合報導

庫德族男子阿卜杜拉（Bewar Abdullah）長相神似葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo），2019年搬至英國伯明罕後，簡直改變人生，不僅工作機會如雪片般飛來，而且異性緣超好，「這裡很多人愛我，我感覺自己屬於鎂光燈下」。

▲阿卜杜拉長相神似C羅，搬來英國後爆紅。（圖／翻攝TikTok@bewarabdullah）



阿卜杜拉來自橫跨伊朗、伊拉克、敘利亞及土耳其4國山區的庫德斯坦地區（Kurdistan），搬來英國之後，走在路上就常被誤認是C羅，並且要求合照，甚至被粉絲邀請出席孩童的生日派對。他也因此在社群媒體爆紅，網友通常必須端詳許久才能分辨，「哇！有那麼一秒我還以為你是C羅！」、「剛剛才意識到，他不像C羅一樣有戴耳環」。

阿卜杜拉去酒吧或餐廳看足球賽時，現場氣氛都會被感染，「他們等著C羅進球，這樣我就可以表演他的招牌慶祝動作『Siu」』。粉絲覺得我們像是被切成兩半的蘋果，因為我們長得太像了。」他的夢想就是有一天能夠見到C羅本人，而這次2022卡達世界盃，押的是葡萄牙或巴西贏得總冠軍。

