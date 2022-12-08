　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他「撞臉C羅」爆紅！搬來英國人生起飛　羞曝：好多人愛我

@bewarabdullah لايك ✅. #uk @bewarkurdish7 #دهوك #دهوك_زاخو_سليماني_ئاكري_ئامیدی_هولیر #سوريا #سوران ♬ original sound - ej..editzz

記者吳美依／綜合報導

庫德族男子阿卜杜拉（Bewar Abdullah）長相神似葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo），2019年搬至英國伯明罕後，簡直改變人生，不僅工作機會如雪片般飛來，而且異性緣超好，「這裡很多人愛我，我感覺自己屬於鎂光燈下」。

▲▼庫德族男子阿卜杜拉（Bewar Abdullah）長相神似葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝TikTok@bewarabdullah）

▲▼庫德族男子阿卜杜拉（Bewar Abdullah）長相神似葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝TikTok@bewarabdullah）

▲▼庫德族男子阿卜杜拉（Bewar Abdullah）長相神似葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝TikTok@bewarabdullah）

▲阿卜杜拉長相神似C羅，搬來英國後爆紅。（圖／翻攝TikTok@bewarabdullah）

阿卜杜拉來自橫跨伊朗、伊拉克、敘利亞及土耳其4國山區的庫德斯坦地區（Kurdistan），搬來英國之後，走在路上就常被誤認是C羅，並且要求合照，甚至被粉絲邀請出席孩童的生日派對。他也因此在社群媒體爆紅，網友通常必須端詳許久才能分辨，「哇！有那麼一秒我還以為你是C羅！」、「剛剛才意識到，他不像C羅一樣有戴耳環」。

阿卜杜拉去酒吧或餐廳看足球賽時，現場氣氛都會被感染，「他們等著C羅進球，這樣我就可以表演他的招牌慶祝動作『Siu」』。粉絲覺得我們像是被切成兩半的蘋果，因為我們長得太像了。」他的夢想就是有一天能夠見到C羅本人，而這次2022卡達世界盃，押的是葡萄牙或巴西贏得總冠軍。
 

 

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
快訊／新北對撞車禍！　1男噴飛倒血泊命危
殉情案反轉！　罔腰痛心：我好友就這樣走了
快訊／廖科溢認了外遇！反控劈腿對象
恐怖影片曝光！親俄女議員「遭火砲炸飛」慘死街頭
爸當場「開3槍」殺死兒兇手！上百官員鄉民圍觀
快訊／戴資穎豪取對布莎南12連勝　晉級年終賽4強希望大增
基隆「1照片登上都市地獄」　老外看傻
快訊／蘇清泉聲請驗票　法院認定結果出爐
急凍剩14度！「冷氣團來襲」3段式降溫時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓「國民英雄」軍犬光榮退伍！　曾成功搜救失蹤10天少女

23軍校生集體送醫！大熱天逼做200個蹲跳　「橫紋肌溶解」慘洗腎

他「撞臉C羅」爆紅！搬來英國人生起飛　羞曝：好多人愛我

8月大胎兒遭強行取出！19歲小媽失蹤慘成開膛女屍　一周內2孕婦亡

恐怖影片曝光！烏29歲親俄議員「遭火砲轟斃」　炸飛慘死街頭

深信蜜蜂是「祖先化身」！　男試圖和牠對話慘遭活活螫死

視台灣為競爭對手！南韓議長呼籲調降所得稅：半導體恐被台灣超越

父親「連開3槍」親手斃了殺兒兇手！　上百官員鄉民圍觀

小鮮肉揪4寶媽野戰！「腿間吞吐」活春宮全被拍　他躲數月終認罪

溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

寶可夢球鞋能出招對戰！　皮卡丘放電、傑尼龜噴水

南韓「國民英雄」軍犬光榮退伍！　曾成功搜救失蹤10天少女

23軍校生集體送醫！大熱天逼做200個蹲跳　「橫紋肌溶解」慘洗腎

他「撞臉C羅」爆紅！搬來英國人生起飛　羞曝：好多人愛我

8月大胎兒遭強行取出！19歲小媽失蹤慘成開膛女屍　一周內2孕婦亡

恐怖影片曝光！烏29歲親俄議員「遭火砲轟斃」　炸飛慘死街頭

深信蜜蜂是「祖先化身」！　男試圖和牠對話慘遭活活螫死

視台灣為競爭對手！南韓議長呼籲調降所得稅：半導體恐被台灣超越

父親「連開3槍」親手斃了殺兒兇手！　上百官員鄉民圍觀

小鮮肉揪4寶媽野戰！「腿間吞吐」活春宮全被拍　他躲數月終認罪

溫馴拉布拉多也失控　女被好友寵物暴咬「撕掉上下唇」毀容

許維恩救回IG帳號「內容全消失」！向受害者道歉：希望不要再有人受騙

快訊／農委會證實逾百家水產業者「暫停輸中」　魷魚、秋刀魚、午仔魚影響最大

「非常為中信兄弟驕傲」　辜仲諒分享與助總的秘密

半導體去台化議題延燒　聯發科蔡明介：台灣半導體很好「要發揚光大」

傳達職人精神　「草屯百工之夜」周六登場

快訊／捷運蘆洲機廠前…2機車對撞！　1男噴飛倒血泊命危

南韓「國民英雄」軍犬光榮退伍！　曾成功搜救失蹤10天少女

金門高粱貢糖化為美酒　嘉藥餐旅侍酒揚威國際

理財周刊／0056成分股大搬風

被邀約投資！妹子「1網頁」抓包裝闊哥欠百萬　她驚：好實用的東西

神剪輯女性「71.8秒的人生」　濃縮生老病死各階段的妳

國際熱門新聞

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

阿嬤去世10年神奇「復活」！驚現完美容顏

人夫被4嫩女下藥綁架　性侵12小時

「吞劍大師」嘴插5劍GG了　肺、肝刺穿險喪命

揪4寶媽野戰「當街吞吐」他躲數月終認罪

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

體脂12%！肌肉男神被爆性愛片外流

三寶雙殺　騎士超車撞飛單車再KO同伴

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

放屍袋5小時　男睜眼復活2天後又死亡

父親3槍斃了殺兒兇手　官員鄉民圍觀

C羅坐板凳　親姊怒轟教頭：羞辱人！

哈利梅根遭當眾怒嗆「摧毀王室感想如何？

更多熱門

相關新聞

看好梅西奪冠！　阿根廷前總統：人民會選他當總統

看好梅西奪冠！　阿根廷前總統：人民會選他當總統

卡達世界盃8強淘汰賽即將登場，奪冠熱門之一阿根廷將在10日凌晨迎戰荷蘭，爭取4強門票，足球天王梅西（Lionel Messi）背負全國期待。阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）對此表示，杜哈多達80%球迷都希望梅西率阿根廷奪冠，更笑稱若梅西拿下冠軍，人民都會選他當總統。

德門將妻留卡達　挺祖國森巴軍團

德門將妻留卡達　挺祖國森巴軍團

4萬人嗨看！YT直播世足竟是電玩畫面

4萬人嗨看！YT直播世足竟是電玩畫面

巴西16人首次踢世足　內馬爾擔領導重任

巴西16人首次踢世足　內馬爾擔領導重任

一同進8強　梅西、C羅有望同場對決

一同進8強　梅西、C羅有望同場對決

關鍵字：

2022世足2022世足球星面對面2022世足列強2022世足花絮C羅

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

蔡康永「無預警清空微博」

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　屢踩紅線警不忍了

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面