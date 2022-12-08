雙12優惠！iPhone14直降3200、這支手機現省8500元

▲iPhone 14 Plus現省3200元。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

為迎戰雙12年終慶，許多電信廠商都祭出優惠，而傑昇通信今日也宣布雙12優惠，即日起至12/11限時狂降6折起，活動期間至全台傑昇通信門市購買蘋果iPhone 14 Plus（128GB）現折3,210元回饋果粉，此外，華碩ZenFone8 Flip（8GB/256GB）最高現折8,500元。

傑昇通信表示，全台物價飆漲，仍澆不熄消費者的購買力，雙12搭配聖誕節專屬優惠，以及年末新機上市催出的換機潮，各大品牌及通路無不卯足全力釋出優惠吸客；尤其是備受矚目的蘋果iPhone 14 Pro無疑是超夯單機，較為稀有的1TB容量，雙12優惠期間現省2,010元，而大螢幕的平價版iPhone 14 Plus（128GB）降更多，結帳立即折抵3,210元。

▲傑昇通信雙12優惠機型。（圖／傑昇通信提供）

雙12活動期間，華碩獨有的翻轉鏡頭手機Zenfone 8 Flip，購買指定規格容量8GB/256GB，不僅現賺8,500元，只要15,490元就能買到，再享螢幕保固超低優惠加購價1,900元的原廠登錄禮（市價$6,290元）。

以及積極搶佔市場的HTC，雙12期間推「全民舊換金活動」，只要持任一HTC舊機至全台傑昇通信門市，購買新機Desire 22 Pro現折2千，還加碼雙倍好康，可用599加購HTC無線充電盤，以及登錄領2,000配件金。