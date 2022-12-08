每2天就要愛愛！「老公1前戲上癮」被嫌髒　人妻性冷感：怎麼辦

▲原PO開始性冷感。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

搜小組／劉維榛報導

性愛是夫妻間的調合劑，但若有一方開始性冷感，該如何是好？一名人妻透露，她常常洗完澡，就發現老公想來一發，尤其對口愛特別上癮，讓原PO越來越排斥「覺得很髒。」文章曝光後，老司機卻直呼是炫耀文「為什麼要冷落老公，難道等他外找了才要後悔嗎？」另有苦主則回應，「無條件讓他去買春，跟你一樣性冷感+1」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》表示，她與老公感情好，平時生活相處也沒問題，唯獨房事這塊讓兩人鬧口角，「老公大概2天要一次，不知道為什麼...我愈來愈不喜歡做。」

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原PO崩潰直呼，老公特別喜歡口愛的前戲，也會替原PO口愛調情，但她內心其實非常排斥，「覺得很髒，溝通之後也無效」，老公便頻頻抱怨被冷漠。

尤其兩人一起看電視時，老公的手總是不安分亂摸，摸著摸著就想進行腰部運動，讓原PO困擾求助「幾乎每天洗好澡，他就在等我了...我該怎麼辦？」

文章曝光後，網友熱烈討論，「換老公～結案」、「小心～久了就有人幫他了...過來人」、「重點是，你為什麼不想要？因為你以前不會」、「這種事本來就是要你情我願，不想就是say no，即便是夫妻也不應該被逼著做」、「2天1次還好吧，主要不是不喜歡做，可能是常常沒爽到吧」、「無條件讓他去買春，簡簡單單～我也跟你一樣性冷感+1」、「你應該嫁木頭」、「讓老公嫖妓、有小三、離婚，沒別的選擇了」、「其實換個地點也是不錯的，例如泡溫泉的時候」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

