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生孩只給5千！結婚3年「才知婆婆每月爽拿5萬」　老公1句讓她心死

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲結婚3年來，老公每月竟給婆婆5萬元，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

「還以為自己是賢妻良母！」一名人妻淚訴，目前她在家照顧孩子，而老公每月有給5000元生活費，豈料原PO最近才得知老公會給婆婆5萬元，還要原PO體諒一下。至於孩子的奶粉與尿布錢，老公也要原PO幫忙分擔，一番話氣得原PO心寒痛罵「這個婚姻到底算什麼，一場騙局？生小孩的機器？」

一名女網友在臉書《靠北婚姻-社團討論區》透露，結婚3年多來，老公近日才坦承每個月會給婆婆5萬元，連存摺、印章也都交由長輩保管。不過老公似乎有苦難言，頻頻強調是「媽媽規定要拿5萬給她存的。」

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聞言，原PO卻感慨「好可笑，身為老婆比外人還不如，一些重要的大事，我竟然什麼都不知道？」由於老公不想與婆婆撕破臉，因此希望原PO能體諒，並表示每個月給5000元家用，至於孩子的奶粉、尿布就要由原PO分擔。

一席話讓原PO理智線秒斷，心寒開轟「這個婚姻到底算什麼，一場騙局？生小孩的機器？真把我當白X，自己帶小孩竟然只拿到5000元，還以為自己是賢妻良母...根本是傻子！」

文章曝光後，一票網友也砲翻回應，「5000？他不知道奶粉尿布一個月7000-8000是基本嗎」、「叫老公連續買一個月的小孩開銷再來說」、「許多婆婆都是把兒子洗腦到...老婆是來騙錢的」、「真的倒楣嫁給媽寶」、「跟我一樣，一個月只有5000，可笑的是，今天生活費不夠，還要跟我拿回去」、「婚前都不知道？金錢跟婆家真的是婚姻的殺手，1個月5000元好離譜，孩子都你生＋你養，然後跟他姓？憑什麼啊？叫他也出錢養家，不然切一切算了」、「婆婆的小孩必須付5萬，自己的小孩只要付5千，我懷疑老公是當寵物在養？還是懷疑不是親生的」。

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻）

▲網友罵爆。（圖／翻攝靠北婚姻）

另有苦主也喊話，「建議直接去外面工作，家事雙方一起分擔，孩子給保姆顧，外面隨便一份薪水都高於媽媽這份只值5000元的廉價勞工...過來人的經驗」。

事後，原PO也委屈回應，「婚後才知道一堆騙局...本來覺得老公不是媽寶，結果知道的越多，越覺得他是（媽寶）！」

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