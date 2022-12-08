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看好梅西帶隊奪冠！　阿根廷前總統：我們會選他當總統

▲▼ 阿根廷梅西 。（圖／路透）

▲ 球迷期盼梅西能率國家隊抱回金盃。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃8強淘汰賽即將登場，奪冠熱門之一阿根廷將在10日凌晨迎戰荷蘭，爭取4強門票，足球天王梅西（Lionel Messi）背負全國期待。阿根廷前總統馬克里（Mauricio Macri）對此表示，杜哈多達80%球迷都希望梅西率阿根廷奪冠，更笑稱若梅西拿下冠軍，人民都會選他當總統。

Sportskeeda報導，阿根廷教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）帶領的國家隊本屆世界盃開局不利，首戰以1:2敗給沙烏地阿拉伯，但在接下來的小組賽連勝墨西哥及波蘭，16強淘汰賽則以2:1擊敗澳洲。其中梅西表現最為突出，4場比賽貢獻3次進球1次助攻，球迷都期盼他能率領隊友，拿下阿根廷1986年以來首座世界盃冠軍獎盃。

馬克里接受西班牙媒體《馬卡報》訪問時對此笑著說道，「我們都會選他當總統，是的。」不過他也表示，「最重要的是他們玩得開心，這是斯卡洛尼的功勞。」

當被問及是否認為阿根廷是奪冠熱門之一，馬克里回答，「雖然也有其他看起來更強的球隊，我都說他們是最好的5、6支球隊之一，實力很平均，什麼事都有可能發生。現在法國和巴西排名較高一點，但要蹲低才能跳得更高。」

他也提到，比賽不論誰贏都需要運氣，阿根廷還沒用掉這份運氣，但其他球隊已經用掉一些，法國戰勝波蘭就消耗一些運氣。馬克里強調，「我們還有梅西。他不僅是世界上最好的球員，在杜哈的人有80%都希望他成為冠軍。」

阿根廷將在台灣時間8時凌晨3時對戰荷蘭，外界普遍看好阿根廷順利挺進4強。且梅西最信任的戰友迪馬里亞（Ángel Di María）傷勢好轉，目前已投入練習，預計8強賽就能上場。外國網站也看好，阿根廷擊敗荷蘭的機率為58%。

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