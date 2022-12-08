　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

4萬球迷嗨看「假比賽」！YT直播世足竟是電玩畫面　外語解說超騙

▲▼ FIFA23遊戲畫面超逼真。（圖／翻攝自TikTok、路透）

▲  左為《FIFA 23》遊戲中的梅西角色，右為真梅西。（圖／翻攝自TikTok、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃點燃全球球迷熱血，YouTube上卻出現號稱現場轉播球賽的頻道，實際上播出的卻是超逼真電玩遊戲《FIFA 23》比賽畫面，搭配外語解說更讓觀眾堅信自己看的是外國盜版轉播，法國就有多達4萬人受騙。

綜合西班牙體育媒體《阿斯》及《每日星報》，近來網路上出現號稱是世足盜版轉播平台的網站，提供YouTube頻道連結，日前播放一場標題為「Live德國-日本，11/23，2022世界盃E組」的影片，播出的卻是EA Sports知名電玩遊戲《FIFA 23》比賽重播畫面。

為增加真實性，盜版業者還為比賽加上越南語解說，讓更多觀眾相信自己看的是來自越南的盜版轉播畫面，據報在法國就有超過4萬人上當。

越南媒體VNExpress披露，世界盃期間常有不肖業者使用類似伎倆，利用廣告賺取數百美元。由於當地網路本就斷斷續續且容易停電，觀眾已經習慣看低解析度畫面，通常會以為只是直播不穩，過很久才會意識到自己在看遊戲重播。

河內的球迷Huy Hoang就是受害者之一，看了數分鐘才發現畫面是假的，「直到我看到直播留言和球員特寫，才發現這是《FIFA 23》重播。」另一名球迷Ngoc Thanh也坦承，他是因影片標題和代表直播的紅點而受騙。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
大S「刷200多萬3次沒刷過」　張蘭原因全說了：妳就貪！
快訊／高雄BMW駕駛頭部中彈　搶救23天不治
視訊會議變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女熱吻」畫面曝
藍委狂罵「講話要你教？」　花敬群崩潰：這樣質詢沒人能回
看球賽喊「味全龍打假球」　失控球迷下場慘了
30年員工遭「黑人牙膏」資遣　二審神逆轉！可領回月薪12萬
快訊／指揮中心：跨年不另訂口罩規定　戶外3狀況建議戴上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

水電工性侵101具女屍！D槽存81萬筆虐屍片　法官怒喊：關到死吧

卡達搶辦世足這下糗大！海外球迷僅76萬人　遠低於官方預期的120萬

北韓網路認知戰！竟拿「梨泰院悲劇」開刀　偽造公文散播惡意程式

4萬球迷嗨看「假比賽」！YT直播世足竟是電玩畫面　外語解說超騙

王室「強力」回擊哈利梅根！　白金漢宮準時收看揭密紀錄片

巴西16人首次踢世界盃！　內馬爾超顧年輕球員：成為他們的後盾

廢棄後車箱藏詭異桶屍　警發現死者是「網路女歌手」3天前才失蹤

梅根開打！「穿同款禮服」高調卯上凱特　知情人曝：大戰上演了

姆巴佩「深情對望照」瘋傳　吉魯親曝2人關係！球迷嗨喊：原地結婚

俄羅斯沒發瘋！　普丁警告「核武威脅」升級：但我們不會先動手

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

突被送養「鵝子」心碎　獨自坐後車箱狂掉眼淚

水電工性侵101具女屍！D槽存81萬筆虐屍片　法官怒喊：關到死吧

卡達搶辦世足這下糗大！海外球迷僅76萬人　遠低於官方預期的120萬

北韓網路認知戰！竟拿「梨泰院悲劇」開刀　偽造公文散播惡意程式

4萬球迷嗨看「假比賽」！YT直播世足竟是電玩畫面　外語解說超騙

王室「強力」回擊哈利梅根！　白金漢宮準時收看揭密紀錄片

巴西16人首次踢世界盃！　內馬爾超顧年輕球員：成為他們的後盾

廢棄後車箱藏詭異桶屍　警發現死者是「網路女歌手」3天前才失蹤

梅根開打！「穿同款禮服」高調卯上凱特　知情人曝：大戰上演了

姆巴佩「深情對望照」瘋傳　吉魯親曝2人關係！球迷嗨喊：原地結婚

俄羅斯沒發瘋！　普丁警告「核武威脅」升級：但我們不會先動手

永豐金明年股利有望維持水準！　總座：朝6成配發率努力　

公館商圈「整條街招租」！他見1幕嘆淒涼　在地人曝沒落3原因

勞保破產倒數？　學者：不至於、但要改革才能救年輕人

嘉里大榮前三季EPS1.97元　執行全面貨件標準、對明年獲利有信心

賴清德確定參選黨主席　國民黨盼良性競爭：民進黨對選舉結果要反省

聯發科發佈天璣8200行動晶片　採四奈米晶片、支援Wi-Fi 6E

天氣變冷大耳汪「自帶2片暖暖包」貼地板　飼主笑：常被認成米格魯

爸媽月給3千！姊姊「台大畢業3年」卻在家耍廢　1句話惹怒她

吳怡農拋「松機遷建」　王鴻薇提3點批：紙上談兵、空話連連！

跟蹤暗戀對象2年！台南男確診隔離還外出追愛…結果GG了

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

國際熱門新聞

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

箱子裡的男孩　65年懸案終見曙光

人夫被4嫩女下藥綁架　性侵12小時

「吞劍大師」嘴插5劍GG了　肺、肝刺穿險喪命

外交部宣布：資助烏克蘭3000萬過冬　採購發電設備

體脂12%！肌肉男神被爆性愛片外流

三寶雙殺　騎士超車撞飛單車再KO同伴

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

放屍袋5小時　男睜眼復活2天後又死亡

C羅坐板凳　親姊怒轟教頭：羞辱人！

哈利梅根遭當眾怒嗆「摧毀王室感想如何？

FBI：美邪教教主娶逾20妻　多數未成年曾逼女亂倫

德親俄復辟帝制組織意圖政變　3000反恐精銳出動逮捕

秘魯總統彈劾投票前解散國會　並實施全國宵禁

更多熱門

相關新聞

巴西16人首次踢世足　內馬爾擔領導重任

巴西16人首次踢世足　內馬爾擔領導重任

巴西足球明星內馬爾（Neymar）從22歲的大男孩變成30歲的成熟男人抵達卡達，面對他人生中的第三屆世界盃，內馬爾再次成為國家隊的主角，同時肩負帶領年輕隊友的責任。

一同進8強　梅西、C羅有望同場對決

一同進8強　梅西、C羅有望同場對決

吉魯、姆巴佩「深情對望照」瘋傳　球迷喊原地結婚

吉魯、姆巴佩「深情對望照」瘋傳　球迷喊原地結婚

孫興慜教練：南韓足球將沒有未來

孫興慜教練：南韓足球將沒有未來

荷蘭門將不怕梅西罰球：他也只是人

荷蘭門將不怕梅西罰球：他也只是人

關鍵字：

2022世足2022世足花絮

讀者迴響

熱門新聞

秀分局長合照、堵「蘭小明」　網紅烏鴉被逮

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

蔡康永「無預警清空微博」

妹子深蹲一半猝死　全身僵硬臉砸地

廖科溢劈5女醜聞狂爆！鹹濕對話曝「把妳腿掰開」

泫雅分手1周「脫光上半身」！

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面