4萬球迷嗨看「假比賽」！YT直播世足竟是電玩畫面　外語解說超騙

▲ 左為《FIFA 23》遊戲中的梅西角色，右為真梅西。（圖／翻攝自TikTok、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

卡達世界盃點燃全球球迷熱血，YouTube上卻出現號稱現場轉播球賽的頻道，實際上播出的卻是超逼真電玩遊戲《FIFA 23》比賽畫面，搭配外語解說更讓觀眾堅信自己看的是外國盜版轉播，法國就有多達4萬人受騙。

綜合西班牙體育媒體《阿斯》及《每日星報》，近來網路上出現號稱是世足盜版轉播平台的網站，提供YouTube頻道連結，日前播放一場標題為「Live德國-日本，11/23，2022世界盃E組」的影片，播出的卻是EA Sports知名電玩遊戲《FIFA 23》比賽重播畫面。

為增加真實性，盜版業者還為比賽加上越南語解說，讓更多觀眾相信自己看的是來自越南的盜版轉播畫面，據報在法國就有超過4萬人上當。

越南媒體VNExpress披露，世界盃期間常有不肖業者使用類似伎倆，利用廣告賺取數百美元。由於當地網路本就斷斷續續且容易停電，觀眾已經習慣看低解析度畫面，通常會以為只是直播不穩，過很久才會意識到自己在看遊戲重播。

河內的球迷Huy Hoang就是受害者之一，看了數分鐘才發現畫面是假的，「直到我看到直播留言和球員特寫，才發現這是《FIFA 23》重播。」另一名球迷Ngoc Thanh也坦承，他是因影片標題和代表直播的紅點而受騙。

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