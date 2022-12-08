萬華養生館「手拉坏」性服務網路爆紅　馬籍俊俏男大生也來打工

記者邱中岳／台北報導

萬華警分局6日晚間掌握內江街有一家養生會館，專門提供男性按摩師替男客人服務，甚至還加碼「手拉坏」的半套性服務，警方前往搜索，並當場查扣不法所得21萬元，其中1名男按摩師還是來台念書的馬來西亞籍大學生。

警方調查，內江街有1家養生會館，近日在網路論壇、同志圈引起熱議，主要強調男按摩師服務，且裝潢高檔，每次消費要價2千元，仍有許多人搶著前往消費，警方掌握情資後，6日晚間10時許前往查緝。

▲北市萬華分局在內江街查獲男按摩師替男子從事半套性服務的養生館。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查獲49歲王姓、31歲的黃姓2名員工，現場有3對按摩師與男客正在進行「服務」，其中還有1名長相俊俏的25歲林姓男按摩師，是從馬來西亞來台念書的僑生。

林姓男按摩師表示，來台念書後缺錢花用，所以才會想要找個地方打工；王姓、黃姓2名員工則表示，當時有告誡按摩師不能與客人從事色情按摩服務，所以對於色情按摩部分並不知情，但仍遭警方依妨害風化罪送辦。

▲萬華一家男子養生館，專門提供男按摩師替男子按摩，在網路引起熱議。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，這家「男男養生館」在萬華地區頗具盛名，在網路論壇引起許多網友關注，並分享在裡面接受按摩「調理」的過程，論壇上這間店還有網友留言「後半段全脫」、「滿鄰家男孩的，氣質像直男」。