掐斃馬國女大生痛哭「願冥婚」　死者胞弟IG憤怒9字回應

記者黃宥寧／台北報導

30歲陳柏諺狠心勒斃認識僅5天馬來西亞籍蔡姓女大生，檢方依殺人罪起訴，求處重刑。昨（11月30日）法院接押庭，陳嫌當庭痛哭說「到現在不曉得為何這樣做」，並表示服完刑若女方家屬同意，願意冥婚，法官認為他涉殺人重罪有逃亡之虞等，裁定續押。對此，蔡女胞弟看見新聞，得知陳嫌想冥婚，也在社群軟體IG憤怒打出9字。

遠在馬來西亞的蔡姓女大生胞弟，透過新聞得知陳嫌在庭上想與姊姊冥婚，氣到在社群軟體IG限時動態轉貼報導並寫下「冥婚？我姊恨不得拉你下去」，短短幾字感受得出失去至親痛心又傷心的情緒。

▲蔡姓女大生胞弟從新聞得知陳嫌想冥婚，氣到以9字回應。（圖／翻攝自IG／蔡姓女大生胞弟）

30歲從事工人的陳柏諺10月13日徒手勒斃僅認識5天的馬來西亞籍蔡姓女大生，士院昨下午5時20分，開移接庭，陳當庭崩潰痛哭，坦承以手掐斃蔡女，但否認有殺人意思，他強調自己相當愛蔡女，甚至有意想步入婚姻，案發當天還切了西瓜要到蔡女租屋處一起吃，但因蔡女不還「自創品牌贊助金」才失手。

陳柏諺庭上，不斷強調相當愛蔡女，更激動說「今天是紫O（女生名字）離世第49天，你們一定不知道，因為我天天在看守所都在念地藏普薩本願經迴向」，望蔡女能離苦得樂，也希望女方家屬不要悲傷，法官立刻打住他的話，並說「你這樣的說法若讓被害家屬聽見情何以堪」。

陳的辯護律師說，他是一時失手，造成本案發生，一開始有自白犯罪，請法官參酌他無前科並非蓄意造成死亡結果，請求給予具保、限制住居。