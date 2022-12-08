吳怡農批對手謾罵抹黑　曝支持者焦慮用「這個」贏得信賴

▲吳怡農今天上午舉行首場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市立委補選選戰倒數，民進黨參選人吳怡農8日舉行首場政策發表會，提出遷建松山機場5大主張。吳怡農會後也感性地表示，他知道許多支持者對於選情感到焦慮，不過，未來4周他會透過議題、政見贏得信賴，並指國民黨對手王鴻薇謾罵、抹黑，盼選舉回歸議題及願景，支持認真看待工作、準備好的候選人。

吳怡農說，他從被民進黨徵召、登記參選到今天，整整一個禮拜的時間，他知道許多支持者對自己的選情感到非常焦慮，不過他要跟支持者說，過去這一個禮拜，他提出非常具體、正向、乾淨選舉的政見，跟大家分享主視覺，今天也提出第一個政見發表，這都是在短短一周內所做到的事情，接下來4個禮拜他會持續努力，持續堅持透過議題贏得信賴與支持。

吳怡農批評，他的競爭對手（指王鴻薇）除了謾罵、抹黑之外，只有更多的謾罵、抹黑和攻擊，希望大家透過未來一連串的政見發表，把政治的競爭回歸到議題，回歸到願景，希望大家可以支持一個認真看待這份工作的候選人，一個正向的候選人，一個準備好的候選人。

此外，媒體會中關注，今年以無黨籍競選台北市長的黃珊珊曾討論內湖交通議題時，提出松山機場遷建相關論述，但民進黨對手陳時中認為，選舉時拋出問題都是操作遠大於市政建設？吳怡農說明，謝謝記者提出這個問題，這也是為什麼他希望在2024總統及立委選舉前有明確政策定案，接下來花足夠的時間，在2030年前好好的研究、規劃、討論政策，「我不希望這只是選舉時候的議題」。

媒體另詢問，吳怡農是否曾向黨內高層或行政部門討論松機遷建議題？吳怡農說，其實不分黨派的前輩們都已經提過了，只是什麼時候開始討論，交通部民航局曾經講過「2030年再說」，但他認為這樣是不對的，應該現在就來討論和決定。

不過，會中出現一插曲，一名電視台記者詢問，吳怡農覺得總統蔡英文主張的2025非核家園會實現嗎？吳聞言反嗆記者說，「好像是這個，這個，我正要說，這個，我還以為我在跟她的發言人對話」，媒體則立刻回應，「這個是問題吧！我不是她的發言人！我先澄清」，吳說，「我記得」，但並未正面回應關於非核家園的提問。