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新北女花1.8萬竟「打到過期疫苗」　醫生冷回：才2天一樣有藥效

▲▼她花1.8萬發現打到過期HPV疫苗　醫師淡定：一樣有藥效。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女網友花1.8萬元卻打到過期疫苗，沒想到醫生竟說「過期2天沒關係，一樣有藥效」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友投訴，她11月在新北三重某診所付款1.8萬元預約打疫苗，不料12月2日施打疫苗時，醫生竟不肯讓她確認疫苗「直接下針」，事後她堅持要檢查針筒，才發現醫生使用的是「過期疫苗」，氣得立刻質問對方，沒想到醫生竟說「過期兩天沒關係，一樣有藥效」，讓她完全不能接受。

原PO在爆料公社表示，她11月在新北三重某耳鼻喉科診所預約施打HPV疫苗（俗稱子宮頸癌疫苗），並當場支付1.8萬元疫苗費用，不料12月2日正式打疫苗時，她2度向醫生提出「要確認疫苗保存期限」，醫生嘴巴上一直說好，卻始終沒讓她檢查，甚至趁隙直接下針

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▲▼她花1.8萬發現打到過期HPV疫苗　醫師淡定：一樣有藥效。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼她花1.8萬發現打到過期HPV疫苗　醫師淡定：一樣有藥效。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO認為，她是花錢來打疫苗，沒有比別人少給錢，為什麼要「接受」過期的疫苗。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO事後堅持檢查針筒，才發現剛剛打入身體的疫苗竟已過期，保存期限只到11月30日，氣得立刻質問醫生，為何明知道過期還要打，沒想到醫師竟冷回「過期2天沒關係，一樣有藥效」，接著一下說要退錢，一下說要和解，還說「一年365天，過期2天沒關係」，讓她完全不能接受。

原PO直言，她是花錢打疫苗，沒有比別人少給錢，為什麼要用過期的疫苗，「這是一間超級沒醫德的診所。」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「這太沒道德了」、「吃的東西都不願意買過期2天，更何況是打進人體的疫苗」、「直接提告啦」、「之前打疫苗，每次護士都會讓我確認針劑名稱與日期，這個太扯了」、「直接提告沒有任何餘地了。」

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