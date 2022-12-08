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大陸 大陸焦點 特派現場

陸鬆綁防疫恐有「12.5億人感染新冠」　美駐華大使：疫情很不確定

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

▲大陸疾控專家預測，最終可能80%至90%的民眾都會經歷感染。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸鬆綁防疫政策，中國疾病預防控制中心原副主任馮子健預測，最終可能80%至90%的民眾都會經歷感染。美國駐華大使勃恩斯7日表示，此刻大陸疫情發展處於「很不確定的時刻」，鼓勵當地美國公民儲備物資以防遭封控。

據《中青報》報導，馮子健是大陸國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員。他7日指出，第一波大規模疫情衝擊的到來時間，與不同地區政策調整的方式、調整前的感染者人數、人口流動情況等因素密切相關。

馮子健表示，根據數學模型測算，當第一波大規模衝擊達到最高峰時，人群中的感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到一個平穩期，「最終我們可能80%-90%的人都會經歷感染。」 以大陸14億人口計算，即最多恐有12.5億人感染新冠病毒。

他還提到，在應對第一波大規模衝擊過程中，有三件事亟需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。

美國駐華大使勃恩斯7日上午在推特發文，向美國公民喊話稱，此時大陸疫情處於很不確定的階段，某些地方在過去1、2周放鬆核酸（PCR）檢測、允許確診者在家隔離，但與此同時，其他地方仍堅持嚴格封控；大使館方面會密切關注大陸政府的防控措施，「我們得等著看接下來的情況如何發展。」

勃恩斯指出，大陸已經走到必須做決定的時間點，也許開始放鬆對疫情的管控，「我們認為這個過程可能要好幾個月的時間」；鼓勵美國公民備好水、飲用水、食物，以防被封控無法外出採購。

7日午間，大陸公佈防疫優化「新十條」，大幅度鬆綁封控。晚間，勃恩斯的喊話在微信公眾號「美國駐華大使館」發布。

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