41萬粉絲博主遭擄走！疑因控訴「爸爸被活活打死」：瘋狂至極

▲葉冰艷實名控訴打死父親的凶手仍逍遙法外。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸22歲年輕女生葉冰艷過去1年多的時間，一直在替自己被活活打死的父親申訴，然而她在昨（6）日被7、8名男子搶奪手機，並強行被帶走，目前杳無音訊。當地政府今（7）日回應稱，已立案調查。

綜合陸媒報導，事發地為河南省開封市杞縣板木鄉前營村。葉冰艷的父親2021年6月28日，在村子農家宴就餐時，與侯堂村的劉氏3人發生口角，進而被毆打致死，凶徒中有人至今逍遙法外，她與家人有家不敢回。

▲葉冰艷在名為「葉婷」的短影音賬號上陳情。（圖／翻攝自微博）

1年多以來，葉冰艷一直堅持申訴，並在名為「葉婷」的短影音賬號上陳情，累積了超過41萬粉絲。她發文，「凶手施暴手段殘忍，瘋狂至極，招招取人性命，直至我爸昏死路邊，他們揚長而去」；母親是個農民，沒有什麼文化，姊妹尚且年幼，家裡也沒有當官的，「我們實在走投無路，不知道該怎麼辦。」

疑似因為密集申訴，葉冰艷昨日傳出被7、8名男子搶奪手機，並強行被帶走，至今音訊全無，家人相當擔憂。對此，鄉政府回應，派出所已立案，對此案很重視。

此事今日登上微博熱搜，網友一面倒怒批，「一年了才立案」、「鬧大了開始說很重視，在查，最後肯定會不了了之」、「人找到的時候都不一定成什麼樣了，還不成立專案組」、「不上熱搜不重視，你懂的」、「希望小妹妹沒事啊」。

▼ 影片內容。（圖／翻攝自微博）