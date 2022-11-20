誤開未繫安全帶罰單「你就是亂繫，罰單照開」　國道警說話了…

▲網友PO文「繫好安全帶開車，警察誤判掛在座椅的包包背帶為安全帶，開出未繫安全帶罰單」，網友指控申訴後警竟回「你就是亂繫，罰單照開」。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書爆廢公社二館PO文「繫好安全帶開車，警察誤判掛在座椅的包包背帶為安全帶，開出未繫安全帶罰單」，網友指控申訴後警竟回「你就是亂繫，罰單照開」，國道警察第四大隊指出，接獲民眾交通違規陳述書時，即針對採證照片再次審認，並將審認結果及相關資料移請監理機關裁決。

網友指出：「這件事情是發生在我老媽身上，我媽的車內裝全是淺灰色偏卡其，三菱老車，在國道上被拍一張未繫安全帶的罰單，我媽收到自己被拍到的照片也傻眼，如罰單附圖的部分，安全帶扣著穿手的那種違規繫法我們都看過，但員警拍的照片上那黑色背帶位置怎麼看也不像是安全帶的正常位置吧，工作上如果出現不合乎邏輯的部分是不是需要更小心驗證？」，網友說其媽媽透過正常管道申訴，幾周後收到申訴後的回函，網友直接白話翻譯回函的意思：「你的安全帶就是黑色那條，而且還亂繫，罰單照樣要開，我們覺得沒有不妥當。」

網友說他覺得警察工作職責之下解釋引用法源是沒問題的，不過重點是他的媽媽車上的安全帶是淺灰色的，舉發照片上黑色那條根本不是安全帶，灰色安全帶在身上，而不是你用了哪一條來執行工作這件事情，加上自己拍到的照片是不是毫無爭議也沒經過確認，顯然已經失去應有的基本工作判斷了，這不禁他想起之前上過新聞的員警誤判未繫安全帶烏龍罰單事件，這年頭做不實績效，造成民眾困擾，當事人居然不用為自己工作疏失負責任，是不是得要到地方官、警友會還是市府顧問的人脈來運作一下才會暫時性改善呢？

網友說，今天你選擇的職業一旦有所失誤，就會造成別人諾大的困擾，執法本就是面雙面刃，用“差不多”、“有可能”來判斷是非，對他們而言這只是工作疏失，需要花費額外的時間金錢成本卻轉嫁到一般民眾身上，也是長期被詬病的議題了，而製單者的不慎也可能會為自己或單位招致工作上的困擾。如果今天你把一個不確定的東西賣給客戶，輕則客戶摸摸鼻子你信用掃地、重則檯面上直接丟工作或背負可能產生的法律責任。網友說，他希望想看到當事員警，把安全帶繫到那個位置給他看看，網友：「就是你拍的黑色那條你所謂安全帶的神奇位置」。





國道警察第四大隊指出，經查四大隊執勤員警於2022年9月16日下午4時34分在國道1號南向284公里處，發現1部自小客車駕駛人未依規定繫安全帶違規，依採證照片填製違規通知單舉發。四大隊接獲民眾交通違規陳述書時，即針對採證照片再次審認，並將審認結果及相關資料移請監理機關裁決，惟該案件當事人提供陳述書僅敘明：「有繫安全帶卻被開單，外套前披遮住，所以看不真切」，並無其他附件資料，四大隊就採證照片及其陳述之內容進行審認，再次檢視採證照片駕駛人脖子處並無衣物遮蔽之情形，經由比對該處延伸至安全帶B柱之情形，並未見有民眾所述淺灰色安全帶之跡象，且四大隊亦無民眾指陳誤判掛在座椅的黑色背帶為安全帶等情。

四大隊受理民眾申訴案件均秉持公正立場，證據明確即建請監理單位依法裁處，當舉證不足時亦主動建請撤銷。四大隊藉機呼籲，民眾進行交通違規陳述時，除填寫陳述內容外亦可檢附相關有利之證明資料，以利舉發機關及裁決機關審認。而針對違規案件民眾與警方就各自之立場看法無共識時，應循正當法律途徑尋求解決，本案仍請陳情人依道路交通管理處罰條例第87條規定向管轄地方法院提起行政訴訟。

四大隊指出統計國道事故死亡人數，過去3年國道交通事故死亡人數中有61人是未繫安全帶，占3成之多，2022年亦有11人死亡是未繫安全帶，國道公路警察局已針對未繫安全帶規劃擴大執法專案，四大隊在此呼籲民眾於駕車乘車前務必依規定繫扣安全帶，以維護自身之生命安全。