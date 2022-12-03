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蔡適應博士學位沒了！博碩士論文指導教授曝　兩人都有政界經歷

▲▼蔡適應的博士論文尚未被國圖下架。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

▲蔡適應的博士論文尚未被國圖下架，博碩士指導教授都有政界經歷。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

記者許敏溶／台北報導

論文抄襲事件連環爆，繼桃園市長鄭文燦昨因論文抄襲被台大撤銷碩士學位，民進黨立委蔡適應就讀台北大學都市計畫研究所的博士論文，今（3日）也爆出抄襲而被北大撤銷學位，根據公開資料，蔡適應的博士論文指導教授為馬英九時代的考試院考試委員周志龍，現為北大都市計劃研究所名譽教授，而蔡的碩士論文指導教授則為國安會前諮詢委員翁明賢，兩人都有政界經歷。

民進黨抄襲被撤銷學位事件接二連三，繼桃園市長鄭文燦昨天因為論文抄襲被台大撤銷學位後，蔡適應就讀北大都市計畫研究所的博士論文也遭爆抄襲，北大受理檢舉後成立審定委員會，昨天已完成審查，並將結果寄送給檢舉人、被檢舉人。

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▲▼蔡適應博士學位遭撤銷。（圖／翻攝蔡適應臉書）

▲蔡適應博士學位遭台北大學撤銷。（圖／翻攝蔡適應臉書）

蔡適應稍早在臉書發表五點聲明，指已知悉被撤銷博士學位，尊重審查結果，針對博士論文本文部份附註漏列，及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果，並將依法提出申訴。

而《ETtoday新聞雲》進入國家圖書館論文查詢系統，發現蔡適應的博士論文尚未被國圖下架，而查詢蔡適應博碩士論文，其中博士論文《全球化與海港城市的空間層級治理-以基隆為例》指導教授為周志龍，周是馬英九時代的考試院考試委員，現為台北大學都市計劃研究所名譽教授；另蔡適應的淡江大學碩士論文《全球化下城市發展策略研究-以基隆市為例》，指導教授則是翁明賢，翁在陳水扁時代曾任國安會諮詢委員，兩人都有政界經歷。

▲▼蔡適應的博士、碩士論文。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

▲▼蔡適應的博士、碩士論文。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

▲▼蔡適應的博士、碩士論文。（圖／翻攝國家圖書館論文查詢系統）

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