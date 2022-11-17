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恩恩爸+三重遭警打路人+遭悶死女嬰母　明赴議會合體討公道

▲▼ 新北市議員曾柏瑜。（圖／記者戴上容翻攝）　

新北市議員曾柏瑜明天將陪同「恩恩爸+三重遭警誤打路人+遭悶女嬰母」赴議會討公道。（圖／記者戴上容翻攝）　

記者戴上容／新北報導

選舉將至，「恩恩爸+三重遭警誤打路人+遭悶女嬰母」明天將在甫上任、無黨籍市議員曾柏瑜號召下，下午2時於新北市議會合體控訴，一起要求新北市長侯友宜積極處理，還他們事情原貌。曾柏瑜表示，她此次沒有參選，沒有連任包袱，只求新北市府能夠還被害家屬一個公道！

曾柏瑜服務處表示，他們接獲「恩恩爸」、「三重遭警誤打男」以及遭悶死女嬰邱姓母親陳情，因為事件都與新北市府有關，因此聯繫後，明天將3人聚集在新北市議會一起向新北市府討公道。

曾柏瑜指出，選舉倒數不到10天，侯友宜目前看似民調遙遙領先，口口聲聲說要好好做事、承擔責任、要有改變的勇氣，然而新北市板橋區今年4月發生托嬰中心虐嬰事件，受虐女嬰的母親邱小姐希望社會局能召開說明會、正視私托問題，卻受到社會局冷處理。

而新北市三重區今年9月則發生警察濫權事件，受暴者黃先生卻遲遲等不到警察的正式道歉，甚至還收到妨害公務及傷害罪的傳票。明天邱小姐和遭警察打的黃先生將現身新北市議會，另，恩恩爸雖然因為工作關係無法出席，但是恩恩爸也會在網路聲援他們。

新北市議員曾柏瑜將協助3人向新北市政府提出訴求，要求請侯市長面對逝去生命，正面回應這些事件，切莫再以兩面手法面對事件，好好承認錯誤並積極改善。

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