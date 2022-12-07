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社會 社會焦點 保障人權

男士官借女友帳戶玩股票「當沖3個月虧170萬」　還用3理由逼墮胎

▲孕婦雙子宮同時懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲蔡姓女士官借同僚男友帳戶玩股票，沒想到虧損連連，男友得知她懷孕還逼她流產。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／嘉義報導

柯姓男士官與同單位蔡姓女士官為男女朋友，柯男多次向她借錢，只還了部分款項，還有49萬沒還；另外更借她證券帳戶玩股票當沖虧損170萬，柯男雖答應分期給139萬，但遲遲未給錢，蔡女告上法院，嘉義地方法院判柯男應給付蔡女188萬元，可上訴。

蔡女指出，交往期間柯男經常跟她借錢，共給了74萬2300元，柯男雖然還了24萬6000元，但尚有49萬6300元未還。另外柯男還跟她借證券帳戶玩股票當沖虧損連連，從2021年6月到8月26止，累積虧損124萬3946元，她只好持續增加借款避免違約交割，到了9月虧損更達170萬，讓她決定分手，並透過LINE向柯男要求還錢「那就110＋19＋10」（共計139萬元），柯男則回應「我會分期給你的放心嘿」。

蔡女還控訴，2021年9月10日，她發現懷孕並告知柯男，柯男卻稱他另有其他交往對象、還年輕愛玩、不想被孩子綁住，要求她進行人工流產，否則不許對外宣稱肚子裡胎兒是柯男的孩子。同年9月23日，柯男要求她到家中洽談懷孕之事，柯男及柯母逼迫她接受人工流產，同時柯男承諾在人工流產後會為她調養身體，並給付170萬元。綜上所述加上墮胎賠償10萬元，蔡女請求柯男應給付229萬6300元。(170萬+49萬6300元+10萬)

柯男於審理時辯稱，對49萬6300元部分沒有意見，但股票都是蔡女自行交易，不應該把責任推給他，他只是應蔡女所託，將所交易之當沖股票掛單賣出，以免造成違約交割，認為交往期間財務上有互為授權、代理對方之默示，故雙方對虧損應各負責一半較合理。

法院審酌，49萬6300元借款未還部分應予准許；雙方就流產時談判，柯男表示會給付170萬元，以及墮胎損害賠償10萬元部分，有背於善良風俗應屬無效；另衡酌雙方交易股票之操作習慣，及柯男曾跟蔡女表示：「我現在要認真沖股票」等語，可認柯男均以蔡女證券帳戶操作股票，而蔡女在LINE稱「那就110＋19＋10」，柯男回「我會分期給你的放心嘿」，可見柯男同意給付，蔡女請求給付139萬元應予准許。綜上所述，嘉義地方法院判柯男應給付蔡女188萬6300元(139萬元+49萬6300元)，可上訴。

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