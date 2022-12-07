庫克出席台積電美國廠典禮　證實蘋果將是新廠晶片「首批客戶」

▲蘋果執行長庫克（Tim Cook）出席台積電在美國亞利桑那州新廠的「首批機台設備到廠」典禮活動。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

晶圓代工龍頭台積電（TSMC）赴美設廠，於當地時間6日在亞利桑那州新廠區舉行移機典禮，美國總統拜登（Joe Biden）與蘋果公司執行長庫克 （Tim Cook）也出席。庫克更在典禮上證實，蘋果將採購台積電在美生產的晶片，成為亞利桑那州新廠的首批客戶之一。他也在推特發文稱，蘋果將是該廠最大客戶。

根據美媒CNBC報導，庫克6日於鳳凰城出席移機典禮時表示，蘋果將採購台積電亞利桑那州新廠所生產的晶片，「蘋果與台積電合作製造晶片，為我們在全球各地的產品提供動力，隨著台積電在美國紮根得越深，我們期待未來數年繼續擴大設廠。現今，在許多人的勤奮努力下，這些晶片可以自豪地蓋上『美國製造』的標籤了。這是個極其重大的時刻。」

他也表示，今日只是一個開始，「蘋果將台積電的專業知識與美國勞工無與倫比的創造力互相結合。我們正在投資一個更強大、更光明的前景，我們在亞利桑那的沙漠中播種。而蘋果很自豪能夠幫助它培育成長。」此外，庫克6日也在推特上發文指出，蘋果將成為該廠「最大的客戶」。

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX — Tim Cook (@tim_cook) December 6, 2022

另一家台積電主要客戶AMD（超微半導體）的執行長蘇姿丰（Lisa Su）當天也出席典禮並提到，「AMD希望成為台積電這兩座晶圓廠的重要客戶，我們致力於與台積電和整個生態體系的密切合作。」

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