庫克出席台積電美國廠典禮　證實蘋果將是新廠晶片「首批客戶」

▲蘋果執行長庫克(Tim Cook)出席台積電在美國亞利桑那州新廠的「首批機台設備到廠」典禮活動。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

晶圓代工龍頭台積電(TSMC)赴美設廠,於當地時間6日在亞利桑那州新廠區舉行移機典禮,美國總統拜登(Joe Biden)與蘋果公司執行長庫克 (Tim Cook)也出席。庫克更在典禮上證實,蘋果將採購台積電在美生產的晶片,成為亞利桑那州新廠的首批客戶之一。他也在推特發文稱,蘋果將是該廠最大客戶。

根據美媒CNBC報導,庫克6日於鳳凰城出席移機典禮時表示,蘋果將採購台積電亞利桑那州新廠所生產的晶片,「蘋果與台積電合作製造晶片,為我們在全球各地的產品提供動力,隨著台積電在美國紮根得越深,我們期待未來數年繼續擴大設廠。現今,在許多人的勤奮努力下,這些晶片可以自豪地蓋上『美國製造』的標籤了。這是個極其重大的時刻。」

他也表示,今日只是一個開始,「蘋果將台積電的專業知識與美國勞工無與倫比的創造力互相結合。我們正在投資一個更強大、更光明的前景,我們在亞利桑那的沙漠中播種。而蘋果很自豪能夠幫助它培育成長。」此外,庫克6日也在推特上發文指出,蘋果將成為該廠「最大的客戶」。

Apple silicon unlocks a new level of performance for our users. And soon, many of these chips can be stamped “Made in America.” The opening of TSMC's plant in Arizona marks a new era of advanced manufacturing in the U.S. — and we are proud to become the site’s largest customer. pic.twitter.com/rBoiEUwZaX