台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

▲晶片技術已成為地緣政治武器。（示意圖／路透）



記者張方瑀／編譯

「護國神山」台積電在美國亞利桑那州投資400億美元（約新台幣1.2兆元）設立晶圓廠，美國總統拜登更親自出席移機典禮，感謝台積電協助打造美國半導體生態系。半導體製造業是一項複雜且高風險產業，由於生產難度跟成本極高，全球僅有3間公司有生產技術，因此晶片也成了地緣政治武器，《華盛頓郵報》就整理出全球晶片戰爭的5大關鍵問題。

．為什麼要為晶片而戰？

晶片製造廠的造價超過200億美元，需要數年的時間才能建成，且需要24小時全速運轉才能營利；如此巨大的規模讓這個頂尖技術僅集中在3間公司上，也就是台積電、南韓三星與美國英特爾。

▲台積電在美國亞利桑那州投資400億美元（約新台幣1.2兆元）設立晶圓廠。（圖／達志影像／美聯社）



由於晶片技術的稀缺，讓它變成了一種地緣政治武器，美國加大了對中國出口的限制，晶片製造商向中國這個最大銷售市場進行越來越多的審查，以遏制其崛起。另外受到國安問題、全球供應鏈的轉移及短缺影響，美國、歐洲、中國和日本等國已開始為新建工廠和設備提供補貼。

．為什麼晶片如此重要？

晶片能讓電子產品智慧化，以技術來說，能夠儲存資料的晶片相對簡單，但要執行設備運作的「邏輯晶片」更加困難且昂貴，隨著電子設備的技術變得越來越智慧化，產品與產品之間的連結越來越緊密，半導體將變得更普及。

這種爆炸性成長讓分析師預測，半導體產業的價值將在未來10年翻漲一倍。

．全世界缺少晶片嗎？

新冠肺炎的封鎖防疫措施讓供應鏈中斷，全球晶片短缺大約持續了兩年，隨著進入後疫情時代，智慧型手機和個人電腦的需求下降，加上全球大部分地區的經濟面臨衰退，晶片缺貨的週期已經轉向。

晶片製造商警告，某些領域的晶片供應過剩，但包含汽車製造在內，仍難以獲得足夠的晶片；另外出於政治原因，晶片製造商仍準備在需求不穩之際增加產能，這可能會顛覆整個行業。

．比賽進行到哪了？

美國在今年10月對一些晶片與晶片製造設備實施了更嚴格的出口管制，以阻止中國發展可能會成為軍事威脅的設備，例如超級電腦或人工智慧。美國對中的遏止政策關鍵考驗在於，如何讓盟友要求自家製造商對中實施相同的限制。

▲拜登參觀亞利桑那州台積電晶圓廠。（圖／翻攝自推特／@WhiteHouse）



此外，拜登今年8月簽署《晶片與科學法案》，承諾在未來五年共投資520億美元在半導體產業，另外編列100億美元預算，在美國各地建立區域技術中心，投資人工智慧、機器人、量子運算等新技術研發，並大力投資相關教育及基礎研究，法案的整體投資金額高達2800億美元。

中國晶片製造商仍依賴美國技術，而如今機會正在減少；目前巨大的消費熱潮仍未能成功在當地創造出足夠的關鍵零件供應鏈。另外歐洲也加入了這場「降低東亞生產集中度」的晶片競賽，歐盟官員正在爭取台積電或其他製造商，以實現2030年歐盟產量翻倍、佔全球市場份額20％的目標，英特爾已承諾會在德國設廠。

．台灣如何加入這一切？

蘋果（Apple Inc.）等大客戶為台積電提供了龐大的產能，讓其能夠打造領先行業的專業技術，現在幾乎全世界都相當依賴它；若要達到能與台積電相比的規模和技術，需要花費數年的時間和龐大的資金。

不過，政治因素已經讓晶片戰爭脫離金錢，尤其在解放軍在台海舉行軍演的狀況下，再次引發人們對於全球依賴台灣晶片的擔憂。

美國發出信號稱，美方會繼續努力限制中國大陸獲得台灣晶片廠所使用的美國技術。

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