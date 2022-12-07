　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

▲▼晶片、半導體。（圖／路透）

▲晶片技術已成為地緣政治武器。（示意圖／路透）

記者張方瑀／編譯

「護國神山」台積電在美國亞利桑那州投資400億美元（約新台幣1.2兆元）設立晶圓廠，美國總統拜登更親自出席移機典禮，感謝台積電協助打造美國半導體生態系。半導體製造業是一項複雜且高風險產業，由於生產難度跟成本極高，全球僅有3間公司有生產技術，因此晶片也成了地緣政治武器，《華盛頓郵報》就整理出全球晶片戰爭的5大關鍵問題。

．為什麼要為晶片而戰？

晶片製造廠的造價超過200億美元，需要數年的時間才能建成，且需要24小時全速運轉才能營利；如此巨大的規模讓這個頂尖技術僅集中在3間公司上，也就是台積電、南韓三星與美國英特爾。

▲▼台積電tsmc。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電在美國亞利桑那州投資400億美元（約新台幣1.2兆元）設立晶圓廠。（圖／達志影像／美聯社）

由於晶片技術的稀缺，讓它變成了一種地緣政治武器，美國加大了對中國出口的限制，晶片製造商向中國這個最大銷售市場進行越來越多的審查，以遏制其崛起。另外受到國安問題、全球供應鏈的轉移及短缺影響，美國、歐洲、中國和日本等國已開始為新建工廠和設備提供補貼。

．為什麼晶片如此重要？

晶片能讓電子產品智慧化，以技術來說，能夠儲存資料的晶片相對簡單，但要執行設備運作的「邏輯晶片」更加困難且昂貴，隨著電子設備的技術變得越來越智慧化，產品與產品之間的連結越來越緊密，半導體將變得更普及。

這種爆炸性成長讓分析師預測，半導體產業的價值將在未來10年翻漲一倍。

．全世界缺少晶片嗎？

新冠肺炎的封鎖防疫措施讓供應鏈中斷，全球晶片短缺大約持續了兩年，隨著進入後疫情時代，智慧型手機和個人電腦的需求下降，加上全球大部分地區的經濟面臨衰退，晶片缺貨的週期已經轉向。

晶片製造商警告，某些領域的晶片供應過剩，但包含汽車製造在內，仍難以獲得足夠的晶片；另外出於政治原因，晶片製造商仍準備在需求不穩之際增加產能，這可能會顛覆整個行業。

．比賽進行到哪了？

美國在今年10月對一些晶片與晶片製造設備實施了更嚴格的出口管制，以阻止中國發展可能會成為軍事威脅的設備，例如超級電腦或人工智慧。美國對中的遏止政策關鍵考驗在於，如何讓盟友要求自家製造商對中實施相同的限制。

▲▼拜登參觀亞利桑那州台積電晶圓廠。（圖／翻攝自推特／@WhiteHouse）

▲拜登參觀亞利桑那州台積電晶圓廠。（圖／翻攝自推特／@WhiteHouse）

此外，拜登今年8月簽署《晶片與科學法案》，承諾在未來五年共投資520億美元在半導體產業，另外編列100億美元預算，在美國各地建立區域技術中心，投資人工智慧、機器人、量子運算等新技術研發，並大力投資相關教育及基礎研究，法案的整體投資金額高達2800億美元。

中國晶片製造商仍依賴美國技術，而如今機會正在減少；目前巨大的消費熱潮仍未能成功在當地創造出足夠的關鍵零件供應鏈。另外歐洲也加入了這場「降低東亞生產集中度」的晶片競賽，歐盟官員正在爭取台積電或其他製造商，以實現2030年歐盟產量翻倍、佔全球市場份額20％的目標，英特爾已承諾會在德國設廠。

．台灣如何加入這一切？

蘋果（Apple Inc.）等大客戶為台積電提供了龐大的產能，讓其能夠打造領先行業的專業技術，現在幾乎全世界都相當依賴它；若要達到能與台積電相比的規模和技術，需要花費數年的時間和龐大的資金。

不過，政治因素已經讓晶片戰爭脫離金錢，尤其在解放軍在台海舉行軍演的狀況下，再次引發人們對於全球依賴台灣晶片的擔憂。

美國發出信號稱，美方會繼續努力限制中國大陸獲得台灣晶片廠所使用的美國技術。

►拜登出席台積電移機典禮　高喊「美國製造業回來了！」
►庫克出席台積電美國廠典禮　證實蘋果將是新廠晶片「首批客戶」
►台積電美國廠移機懶人包　拜登爆張忠謀妻1舉動「我對這家公司欠很多」

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
大升級！iPhone 15曝三大更新「接近Pro版」
CNN點名：台灣交通令人卻步　不利國際觀光
快訊／才爆9年婚變！男星無預警宣布結婚　娶「美女主播」
快訊／陸防疫大鬆綁！　健康碼成過去式
熱心藥師騎車送藥　陳屍圳溝「手中緊握藥袋」！死因曝光
邱國正拋金句「我智商低、吳怡農是誰？」　立委嚇傻
快訊／外送員「騎車進百貨」挨轟！　foodpanda回應了
只有今天！　「珍珠鮮奶茶買1送1」開搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻好亂！約砲「高潮慘死」被小王發現遺體　老公才知戴多頂綠帽

CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步　不利國際觀光

日知名關東煮女老闆「遭偽裝自殺」！監視器露餡　女兒女婿下毒手

美59歲「吞劍大師」嘴插5劍GG了　刺穿肺部、肝臟險喪命！宣布收山

遛狗一半突然想要！變態男當眾脫褲　在小孩面前性侵黃金貴賓犬

海地煉獄！幫派綁女性侵「逼家屬聽過程」直到付贖金　暴動釀300死

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

詭！女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館床上　前晚多P開房同歡

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

黃子佼「8字箴言」保闔家平安　黃宣遭爆有好消息！他嚇傻：打咩

人妻好亂！約砲「高潮慘死」被小王發現遺體　老公才知戴多頂綠帽

CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步　不利國際觀光

日知名關東煮女老闆「遭偽裝自殺」！監視器露餡　女兒女婿下毒手

美59歲「吞劍大師」嘴插5劍GG了　刺穿肺部、肝臟險喪命！宣布收山

遛狗一半突然想要！變態男當眾脫褲　在小孩面前性侵黃金貴賓犬

海地煉獄！幫派綁女性侵「逼家屬聽過程」直到付贖金　暴動釀300死

台積電砸1.2兆在美國設廠！　5個問題看懂「全球晶片戰爭」

放屍袋5小時！男「突然睜眼」嚇壞殯儀館員工　2天後又死原因出爐

詭！女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館床上　前晚多P開房同歡

公車睡覺臉突然劇痛　女網紅發現「嘴到耳朵被割開」鮮血流滿身

家電人夫尬火辣美睫師！互稱老公老婆...正宮怒告意外揭千萬身價

柯文哲怒喊提告　卓冠廷反嗆「轉移焦點」：民眾黨有寄生國會往例

BMW增添第6個亞太生產據點　3＆5系列、X3、X5未來可能出自這個廠

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

EPEX台北挑戰一天兩場演唱會：很幸福～　月底衝台南跨年

快訊／年終賽首戰！戴資穎不敵何冰嬌　接下來戰「泰國雙姝」

快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

《英雄聯盟》LSB公開明年陣容　前DK上路加入、Ryu成為主教練

王鴻薇遭電話恐嚇　她提4種可能狠酸：都自己人為什麼要報案？

試手氣了！超商豪送「2台10萬機車」只剩21天　抽獎資格曝光

灰白貓幫朋友洗臉　橘貓被舔完「驚覺有詐」倒縮

國際熱門新聞

蜜月新娘慘死！尪害翻車目睹妻斷氣崩潰

20歲孕婦出門　遭「剖腹取嬰」喪命

拜登將訪台積電　科技大老到齊

女大生「頭套塑膠袋」陳屍旅館　前晚多P開房同歡

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

手推車卡捷運站「燃火花」！老婦只顧撿菜

影片曝！18歲男散步打噴嚏　9秒後突倒地亡

台積電移機典禮　拜登、庫克與科技巨頭雲集

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

青年走路打噴嚏　離奇倒地慘死

中國外交部：「孤立中國」不符合任何一方利益

Fed鷹派、小摩高盛看衰3衝擊　美股跌350點

更多熱門

相關新聞

外交部：美售台131億戰機零附件

外交部：美售台131億戰機零附件

外交部7日證實，收到美國政府的正式通知，美國行政部門已通知國會將對台灣出售可供我國F-16與經國號戰機及C-130運輸機使用的零附件，總價值約4.28億美元。外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

台積電赴美！最大股東國發會：有人故意操作成「去台化」

台積電赴美！最大股東國發會：有人故意操作成「去台化」

川普集團被判「稅務詐欺」17項罪名成立

川普集團被判「稅務詐欺」17項罪名成立

一張照秒懂！台積電典禮吸百兆市值企業站台　張忠謀率3巨頭站C位

一張照秒懂！台積電典禮吸百兆市值企業站台　張忠謀率3巨頭站C位

快訊／美131億對台軍售案　國防部：進行「知會國會」程序

快訊／美131億對台軍售案　國防部：進行「知會國會」程序

關鍵字：

晶片半導體台積電三星英特爾美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

做到一半套套消失　她隔天起床「下體怪怪」一看傻眼

國7全長23公里　2028年分段完工通車

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面