景女Hebe編「九天玄女健身操」女高生瘋降肉　狂師獲優良教師獎

記者楊惠琪／台北報導

因為和藝人田馥甄姓名只差一個字，台北市景美女中老師田珮甄，校內人稱「景美Hebe」，也是出了名的瘋狂體育老師，體育課大玩密室逃脫、還帶學生到碧潭划龍舟，甚至在疫情期間的線上課，改編網紅阿翰爆紅影片，自創「九天玄女唯一指定居家體操」，在網路上瘋傳。但在此同時，她還要照顧罹癌的丈夫，用心教學，獲頒台北市特殊優良教師殊榮。

疫情期間，學生在家遠距教學，不少體育課都是非同步教學，或是播放影片讓學生跟著動一動。田珮甄看到女兒分享阿翰的九天玄女爆笑影片，馬上體育魂上身，搭配「九天玄女 remix 版」音樂，改編成「九天嫌妳駕到居家體操」影片，結合本身的舞蹈專長，看似拜拜祈福、神明駕到的舞步，其實是融入了方塊舞、搖擺舞，影片放上臉書分享，一天就吸引破萬人點閱，還在體育老師圈中瘋傳，甚至有別校老師拿來上課。

田珮甄說，因為居家上課，球類運動沒辦法進行，只好集中在體適能、有氧舞蹈的教學，為了吸引學生投入，利用時下最流行的網路哏「不計恥度，硬著頭皮跳下去就對了」，後來連藝人劉耕宏的毽子舞，也拿來改編，不但吸引學生上課，網友也瘋狂點閱。有網友說：「好辛苦的老師，看得我都瘦了一公斤」、「全國最強女體育老師就是妳了」、「天啊！有這樣的老師，我一定超愛上學」。

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「體育課也可以上得很熱鬧」，田珮甄說，體育課不是只有籃球、排球、網球跟羽球， 於是她在課堂上教泡泡足球、匹克球、彈簧床有氧等，天氣好時還會去碧潭划龍舟、獨木舟，甚至在校內進行密室大逃脫。她說：「一成不變不是我的風格，希望隨時給學生新的課程與刺激」。

▲景美女中體育老師田珮甄投入教學並照顧罹癌的丈夫。（圖／田珮甄提供）

也就在改編網紅影片的同時，田珮甄的丈夫突然罹患急性骨髓性白血病，一度進加護病房插管搶救，不但要陪著丈夫做化療，還要兼顧學校教學與三個子女照顧問題，一根蠟燭三頭燒。

「越是低潮的時候，越要打起精神樂觀面對」，她說，先生倒下之後，她就是全家的支柱，「我低潮，全家就會低潮」，所以堅持正常教學，利用課餘時間照顧丈夫和孩子，所幸傳來好消息，醫院已通知丈夫的骨髓配對成功，預計下個月進行移植手術。

景美女中校長周寤竹說，儘管家中遭逢變故，田珮甄老師仍投入教學，全校師生都很心疼，也持續為她打氣，今年獲得台北市教育局頒發特殊優良教師，絕對是實至名歸。





▲景美女中體育老師田珮甄的小孩畫海報，替生病中的父親加油打氣。（圖／田珮甄提供）