　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

景女Hebe編「九天玄女健身操」女高生瘋降肉　狂師獲優良教師獎

記者楊惠琪／台北報導

因為和藝人田馥甄姓名只差一個字，台北市景美女中老師田珮甄，校內人稱「景美Hebe」，也是出了名的瘋狂體育老師，體育課大玩密室逃脫、還帶學生到碧潭划龍舟，甚至在疫情期間的線上課，改編網紅阿翰爆紅影片，自創「九天玄女唯一指定居家體操」，在網路上瘋傳。但在此同時，她還要照顧罹癌的丈夫，用心教學，獲頒台北市特殊優良教師殊榮。

疫情期間，學生在家遠距教學，不少體育課都是非同步教學，或是播放影片讓學生跟著動一動。田珮甄看到女兒分享阿翰的九天玄女爆笑影片，馬上體育魂上身，搭配「九天玄女 remix 版」音樂，改編成「九天嫌妳駕到居家體操」影片，結合本身的舞蹈專長，看似拜拜祈福、神明駕到的舞步，其實是融入了方塊舞、搖擺舞，影片放上臉書分享，一天就吸引破萬人點閱，還在體育老師圈中瘋傳，甚至有別校老師拿來上課。

田珮甄說，因為居家上課，球類運動沒辦法進行，只好集中在體適能、有氧舞蹈的教學，為了吸引學生投入，利用時下最流行的網路哏「不計恥度，硬著頭皮跳下去就對了」，後來連藝人劉耕宏的毽子舞，也拿來改編，不但吸引學生上課，網友也瘋狂點閱。有網友說：「好辛苦的老師，看得我都瘦了一公斤」、「全國最強女體育老師就是妳了」、「天啊！有這樣的老師，我一定超愛上學」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「體育課也可以上得很熱鬧」，田珮甄說，體育課不是只有籃球、排球、網球跟羽球， 於是她在課堂上教泡泡足球、匹克球、彈簧床有氧等，天氣好時還會去碧潭划龍舟、獨木舟，甚至在校內進行密室大逃脫。她說：「一成不變不是我的風格，希望隨時給學生新的課程與刺激」。

▲景美女中體育老師田珮甄投入教學，還要照顧罹癌的丈夫。（圖／田珮甄提供）

▲景美女中體育老師田珮甄投入教學並照顧罹癌的丈夫。（圖／田珮甄提供）

 也就在改編網紅影片的同時，田珮甄的丈夫突然罹患急性骨髓性白血病，一度進加護病房插管搶救，不但要陪著丈夫做化療，還要兼顧學校教學與三個子女照顧問題，一根蠟燭三頭燒。

「越是低潮的時候，越要打起精神樂觀面對」，她說，先生倒下之後，她就是全家的支柱，「我低潮，全家就會低潮」，所以堅持正常教學，利用課餘時間照顧丈夫和孩子，所幸傳來好消息，醫院已通知丈夫的骨髓配對成功，預計下個月進行移植手術。

景美女中校長周寤竹說，儘管家中遭逢變故，田珮甄老師仍投入教學，全校師生都很心疼，也持續為她打氣，今年獲得台北市教育局頒發特殊優良教師，絕對是實至名歸。

▲景美女中體育老師田珮甄投入教學，還要照顧罹癌的丈夫。（圖／田珮甄提供）

▲景美女中體育老師田珮甄的小孩畫海報，替生病中的父親加油打氣。（圖／田珮甄提供）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
韓玉女歌手出車禍！整台車翻覆、玻璃全碎　緊急送醫
牛排店女服務生第1天上班　遭同事抱進廁所性侵
高虹安中華大學演講喊卡？　學生會長說話了
快訊／特斯拉高速撞！　騎士慘死「機車變廢鐵」
新北警把路人當通緝犯！　當街拖行痛毆
癌父離世！和美小兄妹頓失依靠　善款湧入超過60萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

LIVE／疫情高峰今破5萬例？　王必勝最新說明

強震頻傳網友憂殭屍展　南美館：殭屍安然無恙大家放心！

張善政反擊批「農委會淪政治打手」　陳吉仲：我們才是受害者

921當年他還暗爽停課　一早得知「中部倒一片」嚇慘：笑不出來

5歲童腹痛不止　竟是罕見巨大腸系膜囊腫藏腹內

月薪上看50K！摩斯擴大招募500名「儲備店經理」　資深員工獲黃金

高虹安直播中哭了！「被說跟林智堅一樣」爆委屈：我花很多心力

問有人嗎「浴簾裡面沒回應」　兒拉開1幕嚇壞！家長怒嗆：被性騷擾

國三兒嫌玩遊戲卡卡的「吵換iPhone 14」！爸震撼教育　千人讚爆

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

LIVE／疫情高峰今破5萬例？　王必勝最新說明

強震頻傳網友憂殭屍展　南美館：殭屍安然無恙大家放心！

張善政反擊批「農委會淪政治打手」　陳吉仲：我們才是受害者

921當年他還暗爽停課　一早得知「中部倒一片」嚇慘：笑不出來

5歲童腹痛不止　竟是罕見巨大腸系膜囊腫藏腹內

月薪上看50K！摩斯擴大招募500名「儲備店經理」　資深員工獲黃金

高虹安直播中哭了！「被說跟林智堅一樣」爆委屈：我花很多心力

問有人嗎「浴簾裡面沒回應」　兒拉開1幕嚇壞！家長怒嗆：被性騷擾

國三兒嫌玩遊戲卡卡的「吵換iPhone 14」！爸震撼教育　千人讚爆

李玉璽驚喜宣布10月有大事！　新歌獻已逝外婆吐露思念

睽違6年！搖滾天團OneRepublic宣佈來台　明年3月台北小巨蛋開唱

槍擊影片曝！嘉義男對警所玻璃門開槍　只爽1小時就被逮

期待邊境鬆綁！這3國家旅客最想來台玩　歐洲成台灣人出國熱搜地

台積電跌5.5元至471！　台股下跌124點收在14424

巴西倉庫「結構斷裂」倒塌！2議員候選人也受困　已9死28人傷

嘻哈歌手吃生蠔竟拉在褲子！　演出前「4萬元耳機」又不翼而飛

22歲工人「左手整隻被機器扯下」　手術11hrs輸血3千CC救回斷臂

南韓玉女歌手遇驚險車禍！整台車翻覆、玻璃全碎　緊急送往醫院

不爽南韓！日本不滿尹錫悅政府單方面放話 岸田：乾脆別見面吧

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

確診數突破6百萬！台大醫曝：一堆人沒通報

即／台東1：30發生4.0極淺層地震

「誰還用有線耳機？」內行砲翻：都被AirPods帶壞了

英國妹恨爸逼她來台！結果大逆轉　被1景象震撼

神分析台東6.4非主震！專家：地震帶一次斷裂規模恐逾7

更多熱門

相關新聞

景美女中小黃褲ByeBye　運動服改版「校友喊買10件珍藏」

景美女中小黃褲ByeBye　運動服改版「校友喊買10件珍藏」

黃衫一直是台北市景美女中學生制服的招牌色系，但從新學期開始，因為運動服改版，以往黃色上衣短褲的經典款，大改版變成白上衣、黑短褲，昔日的黃衫，只剩下袖子一條小黃槓。有校友直呼不捨，打算買個10件珍藏，還有學生說：「以後沒辦法在茫茫人海中，一眼就認出景美人了」。

獨／一堂專為視障生開的桌球課　客製化球具「我也能上體育課了」

獨／一堂專為視障生開的桌球課　客製化球具「我也能上體育課了」

堅持體育課「一個都不能少」 板橋高中老師楊幸鈞獲頒師鐸獎

堅持體育課「一個都不能少」 板橋高中老師楊幸鈞獲頒師鐸獎

九天玄女沒降落！板橋宮廟淪法拍　底價僅46萬

九天玄女沒降落！板橋宮廟淪法拍　底價僅46萬

明天開學！防疫新制一次看　2週後不再全班停課

明天開學！防疫新制一次看　2週後不再全班停課

關鍵字：

景美女中體育課田珮甄九天玄女健身操

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

想到房子若震倒　他秒嘆：不如當無殼蝸牛

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面